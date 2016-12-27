Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Политики в Германии отреагировали на крушение российского Ту-154
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Названа основная версия крушения Ту-154
Стрелок ранил в Москве 5 человек
«Времени у Киева не так много»: ДНР о важных переменах в Донбассе
"Пытался угнать самолет в РФ": СМИ об украинцах
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Нейробиолог объяснил, как Новый год влияет на мозг
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
20Россия готовится к Новому году
14:42 (мск), источник: Tengrinews

Нацбанк РК выпустил еще одну серию прямоугольных монет

Монеты открыли новую серию «Изобразительное искусство Казахстана».

Источник: Tengrinews

Национальный банк РК выпустил в обращение памятные серебряные монеты «Қазақ вальсі» номиналом 500 тенге, открывающие новую серию монет «Изобразительное искусство Казахстана», передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

На аверсе монеты в центральной части на орнаментальном фоне изображен герб Республики Казахстан в обрамлении надписей «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке и «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке. В нижней части проходит надпись «500 ТЕҢГЕ», обозначающая номинал монеты, число «2016″, обозначающее год чеканки, и надпись “Ag 925 31.1 g.”, обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В верхней части — надписи “Г. ЫСМАЙЫЛОВА”, “ҚАЗАҚ ВАЛЬСІ” на государственном языке и логотип Национального Банка Республики Казахстан. На реверсе монеты — картина художницы Гульфайрус Исмаиловой “Казахский вальс” (Государственный музей искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева), на которой изображена казахская танцовщица, Народная артистка Казахской ССР Шара Жиенкулова. Цветовое решение выполняется посредством технологии тампопечати». Боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надписей. Монеты изготовлены из серебра 925 пробы. Масса — 31,1 грамма, прямоугольник 35×45 миллиметров, качество изготовления — «proof», максимальный тираж — 3 тысячи штук.

Читайте также
Юбилейная банкнота с изображением Президента введена в обращение

Памятные монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан. Памятные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты — казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.

«Памятные монеты “proof” качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках. Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также через Интернет — магазин на сайте НБ РК www.nationalbank .kz “Интернет-магазин монет”. В городе Алматы по адресу: улица Панфилова 98. Телефон для справок +7 (727) 273−83−98», — отмечается в сообщении Нацбанка РК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жительницу Алматы судят за видео cо школьного собрания
На обломках Ту-154 не нашли следов взрывчатки
Путин дал старт подаче газа в Крым
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Хлопонин анонсировал продажу валокордина по рецептам с января
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
Путин рассказал о загрязнении поверхностных вод в России
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
ЗАЗ начал производство новой модели На Запорожском автозаводе стартовал выпуск фургонов Vida Cargo, которые уже начали предлагать украинские дилеры
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Чехии ипотечные ставки упали до 1,77% годовых
Коммунальные платежи в Петербурге вырастут на 160 рублей
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь