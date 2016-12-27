Нацбанк РК выпустил еще одну серию прямоугольных монет

На аверсе монеты в центральной части на орнаментальном фоне изображен герб Республики Казахстан в обрамлении надписей «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке и «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке. В нижней части проходит надпись «500 ТЕҢГЕ», обозначающая номинал монеты, число «2016″, обозначающее год чеканки, и надпись “Ag 925 31.1 g.”, обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В верхней части — надписи “Г. ЫСМАЙЫЛОВА”, “ҚАЗАҚ ВАЛЬСІ” на государственном языке и логотип Национального Банка Республики Казахстан. На реверсе монеты — картина художницы Гульфайрус Исмаиловой “Казахский вальс” (Государственный музей искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева), на которой изображена казахская танцовщица, Народная артистка Казахской ССР Шара Жиенкулова. Цветовое решение выполняется посредством технологии тампопечати». Боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надписей. Монеты изготовлены из серебра 925 пробы. Масса — 31,1 грамма, прямоугольник 35×45 миллиметров, качество изготовления — «proof», максимальный тираж — 3 тысячи штук.

Памятные монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан. Памятные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты — казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.