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15:28 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане в 2017 году увеличивается взнос на капремонт

Взнос на капремонт в Татарстане увеличивается с 2017 года, сообщается на портале правовой информации.

Источник: Аргументы и факты

В соответствии с постановлением кабмина РТ, минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах в Татарстане в 2017 году будет увеличен с 5 рублей до 5,85 рубля на один квадратный метр. Таким образом, взнос увеличивается на 17%.

Ранее «АиФ-Казань» писал, что республика не собирается вводить скидки по оплате кап­ремонта, право на которые получили в 2016 году регионы.

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