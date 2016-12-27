В Татарстане в 2017 году увеличивается взнос на капремонт
Взнос на капремонт в Татарстане увеличивается с 2017 года, сообщается на портале правовой информации.
Взнос на капремонт в Татарстане увеличивается с 2017 года, сообщается на портале правовой информации.
В соответствии с постановлением кабмина РТ, минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах в Татарстане в 2017 году будет увеличен с 5 рублей до 5,85 рубля на один квадратный метр. Таким образом, взнос увеличивается на 17%.
Ранее «АиФ-Казань» писал, что республика не собирается вводить скидки по оплате капремонта, право на которые получили в 2016 году регионы.