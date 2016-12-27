В Татарстане в 2017 году увеличивается взнос на капремонт

В соответствии с постановлением кабмина РТ, минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах в Татарстане в 2017 году будет увеличен с 5 рублей до 5,85 рубля на один квадратный метр. Таким образом, взнос увеличивается на 17%.

Ранее «АиФ-Казань» писал, что республика не собирается вводить скидки по оплате кап­ремонта, право на которые получили в 2016 году регионы.