Путин дал старт подаче газа по газопроводу Кубань-Крым
Президент РФ Владимир Путин 27 декабря принял участие в торжественной церемонии и дал старт подаче газа в Крым из материковой России.
Президент РФ Владимир Путин 27 декабря принял участие в торжественной церемонии и дал старт подаче газа в Крым из материковой России.
Газ идет по газопроводу «Краснодарский край-Крым», работы по его сооружению были завершены накануне.
По словам Путина, пуск газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем потребителям на полуострове. «Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу», — сказал глава государства.
Путин поздравил с запуском жителей полуострова, рабочих и всех, кто принимал участие в строительстве газопровода. Также в церемонии пуска принимали участие в режиме видеоконференции глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.
О завершении работ по строительству газопровода «Краснодарский край-Крым» общей протяженностью 358,7 километра Владимир Путин заявил в ходе большой
Добавим, что Керчь (восточный Крым) подключили к магистральному газопроводу