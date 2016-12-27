Воронежские власти выставили на аукцион полгектара городской земли
За 3,7 млн рублей на улице Остужева можно возвести жилой комплекс.
За 3,7 млн рублей на улице Остужева можно возвести жилой комплекс.
Фонд госимущества Воронежской области во вторник, 27 декабря, разместил объявление о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Участок это находится в собственности правительства Воронежской области и располагается в Железнодорожном районе на улице Остужева, 29.
Площадь земельного участка составляет 4 705 кв.м. Никаких обременений за ним не зарегистрировано. Разрешенное использование — многоэтажная высотная жилая застройка.
Допускается также освоение подземного пространства в пределах границ земельного участка при соблюдении технических и градостроительных регламентов. Будущий арендатор обязан будет предусмотреть 100% обеспечение машиноместамибудущих жителей этого квартала в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;.
В условия аукциона записано также, что застройщик обязан соблюдать законы «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» и «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области» — поскольку земельный участок расположен на месте боевых действий в 1942—1943 годах. Очевидно, что здесь в земле покоятся останки советских бойцов.
Начальная цена предмета аукциона (она же — начальный размер ежегодной арендной платы) — определена в сумме 3,696 млн рублей. Шаг аукциона — 3% от начальной цены предмета аукциона. Срок аренды земельного участка — семь лет. Дата начала приема заявок — 28 декабря 2016 года. Заявки принимаются до 11.00 10 февраля следующего года. Сам аукцион назначен на 15 февраля.