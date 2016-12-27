Воронежские власти выставили на аукцион полгектара городской земли

Фонд госимущества Воронежской области во вторник, 27 декабря, разместил объявление о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Участок это находится в собственности правительства Воронежской области и располагается в Железнодорожном районе на улице Остужева, 29.

Площадь земельного участка составляет 4 705 кв.м. Никаких обременений за ним не зарегистрировано. Разрешенное использование — многоэтажная высотная жилая застройка.

Допускается также освоение подземного пространства в пределах границ земельного участка при соблюдении технических и градостроительных регламентов. Будущий арендатор обязан будет предусмотреть 100% обеспечение машиноместамибудущих жителей этого квартала в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;.

В условия аукциона записано также, что застройщик обязан соблюдать законы «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» и «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области» — поскольку земельный участок расположен на месте боевых действий в 1942—1943 годах. Очевидно, что здесь в земле покоятся останки советских бойцов.

Начальная цена предмета аукциона (она же — начальный размер ежегодной арендной платы) — определена в сумме 3,696 млн рублей. Шаг аукциона — 3% от начальной цены предмета аукциона. Срок аренды земельного участка — семь лет. Дата начала приема заявок — 28 декабря 2016 года. Заявки принимаются до 11.00 10 февраля следующего года. Сам аукцион назначен на 15 февраля.