Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
"Настолько красива": западный фотограф о поразившей его россиянке
67-летняя гречанка родила себе внучку
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Названа основная версия крушения Ту-154
Стрелок ранил в Москве 5 человек
«Времени у Киева не так много»: ДНР о важных переменах в Донбассе
"Пытался угнать самолет в РФ": СМИ об украинцах
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Большой мир льда и снега»
14События недели в фотографиях
15:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Якоб поставил крест на екатеринбургском метро

Инвесторов не найти.

Источник: УралИнформБюро

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявил, что планы по поиску инвесторов для строительства второй ветки метро обречены на провал. По словам сити-менеджера, частник не пойдет на возведение подземки, поскольку его затраты не окупятся, передает «Уралинформбюро».

«Тарифная политика и субсидии метрополитена — если бы это было, тогда инвестор мог бы просчитать возврат средств и прибыли. Но этого нет», — прокомментировал А. Якоб в ходе пресс-конференции.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил журналистам, что власти занимаются поисками инвесторов, которые возьмутся за прокладку линии метро. По словам главы региона, потенциальные претенденты уже есть. Он отметил, что после завершения строительства частникам передадут и управление подземкой. По оценкам Е. Куйвашева, на вторую ветку метро необходимо порядка 40 миллиардов рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Якоб высмеял работу свердловского правительства
На обломках Ту-154 не нашли следов взрывчатки
Путин дал старт подаче газа в Крым
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Хлопонин анонсировал продажу валокордина по рецептам с января
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
Путин рассказал о загрязнении поверхностных вод в России
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
ЗАЗ начал производство новой модели На Запорожском автозаводе стартовал выпуск фургонов Vida Cargo, которые уже начали предлагать украинские дилеры
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сочи станет китайским курортом
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы на обслуживание домов
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь