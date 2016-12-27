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15:15 (мск), источник: ТАСС

Филиал Музея истории России за 350 млн рублей построят в Екатеринбурге

Он будет расположен в центре города по улице Народной Воли.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Выставочный павильон Музея истории России за 350 млн рублей построят в Екатеринбурге в 2017 году. Материалы опубликованы на официальном портале госзакупок.

«Определен подрядчик строительно-монтажных работ по объекту “Выставочный павильон “Музей истории России” в городе Екатеринбурге”, который будет расположен в центре города по улице Народной Воли. Максимальная цена контракта — 354 млн рублей, источник финансирования — бюджет Свердловской области», — указано на портале.

Согласно документам, завершить строительство планируют до конца лета 2017 года. Предусмотрено возведение двухэтажного здания выставочного павильона треугольной формы высотой 17 метров и площадью 6,7 тыс. кв. м. В здании разместится филиал исторического парка «Россия — моя история», который располагается в Москве в павильоне № 57 на ВДНХ. В рамках проекта Патриаршим советом по культуре созданы четыре исторических выставки — «Рюриковичи», «Романовы», «1917−1945», «1945−2016».

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