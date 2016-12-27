Филиал Музея истории России за 350 млн рублей построят в Екатеринбурге
Он будет расположен в центре города по улице Народной Воли.
Он будет расположен в центре города по улице Народной Воли.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Выставочный павильон Музея истории России за 350 млн рублей построят в Екатеринбурге в 2017 году. Материалы опубликованы на официальном портале госзакупок.
«Определен подрядчик
Согласно документам, завершить строительство планируют до конца лета 2017 года. Предусмотрено возведение двухэтажного здания выставочного павильона треугольной формы высотой 17 метров и площадью 6,7 тыс. кв. м. В здании разместится филиал исторического парка «Россия — моя история», который располагается в Москве в павильоне № 57 на ВДНХ. В рамках проекта Патриаршим советом по культуре созданы четыре исторических выставки — «Рюриковичи», «Романовы», «1917−1945», «1945−2016».