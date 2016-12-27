В Нацбанке назвали две причины резкого подорожания доллара
НБУ сообщает, что временный рост спроса на валюту вызван Рождеством и возмещением НДС.
НБУ сообщает, что временный рост спроса на валюту вызван Рождеством и возмещением НДС.
Национальный банк Украины (НБУ) объясняет чрезмерный спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке совпадением двух временных факторов — Рождественских выходных в США и Европе, ограничивающих предложение валюты на рынке, и роста спроса на валюту на фоне получения
«Обязательную продажу валютных поступлений банки обязаны осуществлять на следующий день после получения валюты. Соответственно, когда рабочий день в Украине 26 декабря совпал с выходным в США и Европе (Рождество — ИФ), валютная выручка на счета украинских банков не поступала, что ограничило обязательную продажу валюты 27 декабря. С другой стороны, на валютный рынок давит спрос на валюту со стороны
При этом центробанк подчеркнул, что имеет достаточно резервов для сглаживания чрезмерных колебаний: объем международных резервов в настоящее время составляет около $15,7 млрд.