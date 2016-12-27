Екатеринбургскому МОАП грозит банкротство

Муниципальное объединение автобусных предприятий Екатеринбурга получило банкротный иск. Претензии к МОАП предъявил поставщик топлива — ТД «РУНАТКО». Сумма требований пока не опубликована.

Ранее торговый дом отсудил у МУПа более 10 миллионов рублей за поставленное горючее.

Гендиректор предприятия Владимир Кайсаров уточнил «Уралинформбюро», что долги МОАП перед поставщиками топлива превышают 400 миллионов рублей. Он заявил о необходимости повышения тарифов до 32 рублей. В противном случае автобусники попросту не выживут, и предприятие закроется. Вопрос увеличения тарифов РЭК рассмотрит завтра.