Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы жилья комфорткласса
Шотландские ученые объяснили существование секса
Большая часть семей погибших на Ту-154 не получит по 7,8 млн руб.
Меган Фокс и еще 8 зарубежных звезд, ставших мамами в 2016-м
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Названа основная версия крушения Ту-154
Стрелок ранил в Москве 5 человек
«Месть Москве»: британские СМИ о катастрофе Ту-154
Рынска рада гибели журналистов в катастрофе Ту-154
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Нейробиолог объяснил, как Новый год влияет на мозг
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
20Россия готовится к Новому году
15:36 (мск), источник: PROUFU.ru

На месте дома Кочкина в Уфе построят жилье для студентов и молодых семей

Сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии официально подтвердил, что фасад дома Кочкина по адресу Аксакова, 81, снесенный застройщиком квартала ПСК-6, будет восстановлен на новом фундаменте, поскольку старый утратил свою несущую способность.

Источник: Proufu.ru

Здание построят по принципу Галереи АРТ, из того же материала, что и снесенное.

Как сообщил Ялалов, на месте бывшего доходного дома Кочкина расположится арендный дом для студентов и молодых семей на 225 квартир.

Присутствующий на оперативке депутат горсовета Уфы, директор ПСК-6 Андрей Носков подтвердил, что компания восстановит исторический фасад. Работы должны быть завершены до конца 2018 года.

Мэр Уфы подчеркнул, что все действия застройщика законны. Обращаясь к журналистам, он призвал объективно освещать ситуацию. Не следует искать варваров, мнимых врагов и сенсаций, отметил Ялалов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На месте дома Кочкина в Уфе построят жилье для студентов и молодых семей
На обломках Ту-154 не нашли следов взрывчатки
Путин дал старт подаче газа в Крым
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Хлопонин анонсировал продажу валокордина по рецептам с января
Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и Mastercard
Путин рассказал о загрязнении поверхностных вод в России
Технологии года, которые изменят мир будущего
Спорт
Молодежный ЧМ: Россия и Канада убивают хоккей Нет больше сил смотреть матчи Россия - Канада. Из них исчезло главное
Авто
ЗАЗ начал производство новой модели На Запорожском автозаводе стартовал выпуск фургонов Vida Cargo, которые уже начали предлагать украинские дилеры
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Чехии ипотечные ставки упали до 1,77% годовых
Коммунальные платежи в Петербурге вырастут на 160 рублей
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь