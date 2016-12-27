На месте дома Кочкина в Уфе построят жилье для студентов и молодых семей

Здание построят по принципу Галереи АРТ, из того же материала, что и снесенное.

Как сообщил Ялалов, на месте бывшего доходного дома Кочкина расположится арендный дом для студентов и молодых семей на 225 квартир.

Присутствующий на оперативке депутат горсовета Уфы, директор ПСК-6 Андрей Носков подтвердил, что компания восстановит исторический фасад. Работы должны быть завершены до конца 2018 года.

Мэр Уфы подчеркнул, что все действия застройщика законны. Обращаясь к журналистам, он призвал объективно освещать ситуацию. Не следует искать варваров, мнимых врагов и сенсаций, отметил Ялалов.