Черняк рассказал, когда Крым ждет группы китайских туристов и студентов-археологов из Великобритании

Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал председатель Комитета Государственного Совета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

В частности, о желании приехать в Крым на отдых уже заявили туристы из Китая и Великобритании.

«В апреле и сентябре планируется приезд нескольких организованных групп из Китая. А с мая по сентябрь ориентировочно — приезд трех групп из Великобритании. Сейчас идет согласование объектов размещения, которые будут принимать, и туристических маршрутов. Их интересует военно-исторический туризм, крымская война и Великая Отечественная война», — рассказал Черняк.

Кроме того, в адрес Комитета поступило письмо от студентов из Великобритании, которые хотят поучаствовать в археологических раскопках на полуострове, чтобы изучить историческое наследие Крыма в разрезе военной истории. Такой проект может быть рассчитан на несколько лет, он вовлечет историков, археологов, высшие учебные заведения и студентов.

В ближайшее время в Крыму будет создана рабочая группа, которая будет прорабатывать этот вопрос, отметил Алексей Черняк.

«Несмотря ни на какие санкции, ученые и студенты из Великобритании хотят участвовать в совместных раскопках на территории полуострова», — отметил он.

Первая организованная туристическая группа из Китая, приехавшая на полуостров в соответствии с договором между Россией и Китаем о безвизовом пересечении границы, прибыла в Крым 9 сентября.