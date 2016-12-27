Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Умер известный советский и российский актер
"Не могла сидеть в шикарной киевской квартире": Ясина о Глинке
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Названа основная версия крушения Ту-154
Стрелок ранил в Москве 5 человек
«Времени у Киева не так много»: ДНР о важных переменах в Донбассе
"Пытался угнать самолет в РФ": СМИ об украинцах
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Нейробиолог объяснил, как Новый год влияет на мозг
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
10«В чем сила, брат?»
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
15:54 (мск), источник: РИА Крым

Черняк рассказал, когда Крым ждет группы китайских туристов и студентов-археологов из Великобритании

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости (Крым). В период активного курортного сезона 2017 года Крым продолжат посещать организованные туристические группы иностранцев.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал председатель Комитета Государственного Совета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

В частности, о желании приехать в Крым на отдых уже заявили туристы из Китая и Великобритании.

«В апреле и сентябре планируется приезд нескольких организованных групп из Китая. А с мая по сентябрь ориентировочно — приезд трех групп из Великобритании. Сейчас идет согласование объектов размещения, которые будут принимать, и туристических маршрутов. Их интересует военно-исторический туризм, крымская война и Великая Отечественная война», — рассказал Черняк.

Кроме того, в адрес Комитета поступило письмо от студентов из Великобритании, которые хотят поучаствовать в археологических раскопках на полуострове, чтобы изучить историческое наследие Крыма в разрезе военной истории. Такой проект может быть рассчитан на несколько лет, он вовлечет историков, археологов, высшие учебные заведения и студентов.

В ближайшее время в Крыму будет создана рабочая группа, которая будет прорабатывать этот вопрос, отметил Алексей Черняк.

«Несмотря ни на какие санкции, ученые и студенты из Великобритании хотят участвовать в совместных раскопках на территории полуострова», — отметил он.

Первая организованная туристическая группа из Китая, приехавшая на полуостров в соответствии с договором между Россией и Китаем о безвизовом пересечении границы, прибыла в Крым 9 сентября.

Комментарии
1
Вячеслав Горб
Британцы никак присутствовали на приеме у царя в Кремле. и чем закончилось шоу?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин поздравил крымчан с пуском газа с Кубани
На обломках Ту-154 не нашли следов взрывчатки
Путин дал старт подаче газа в Крым
Груз фонда Елизаветы Глинки доставили в Сирию
Вице-премьер РФ уточнил информацию о «зеленке» по рецепту
Visa заявила, что не взимает комиссию за свои услуги
Путин рассказал о загрязнении поверхностных вод в России
Составлен рейтинг самых важных научных событий года
Спорт
Футбол за два часа до Нового года. Анонс АПЛ В премьер-лиге наступил ежегодный многодневный праздник - в течение полутора недель пройдут сразу три тура, так что болельщикам будет некогда скучать
Авто
Во Франции воскрес обанкротившийся российский автопроизводитель Пластиковый Tagaz Aquila теперь выпускает французская компания MPM Motors, которая, впрочем, принадлежит бывшему владельцу завода ТагАЗ
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы
Как оформить комнату «на вырост»: 5 советов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь