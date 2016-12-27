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16:06 (мск), источник: Интерфакс

Путин передал акции «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех»

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в перечень акционерных обществ, акции которых передаются «Ростеху», входит Центральный научно-исследовательский институт материалов (15,9017 — количество вносимых акций в процентах), Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (13,8735), научно-производственное объединение «Электромашина» (12,0562), а также Муромское специальное конструкторское бюро (0,0033), Томский электротехнический завод (0,0005), Омский завод транспортного машиностроения (одна акция).

В начале октября газета «Ведомости» сообщила, что в сентябре Рогозин, курирующий ОПК, написал президенту РФ письмо, в котором выразил недовольство работой «Уралвагонзавода». Ссылаясь на близкого к руководству Минобороны человека, издание писало, что необходимость кадровых перемен Рогозин объяснил сложным финансово-экономическим положением предприятия и угрозой выполнению работ по гособоронзаказу. В письме, по данным газеты, Рогозин предложил передать компанию госкорпорации «Ростех».

«Уралвагонзавод» — многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Владельцем 100% акций компании является Росимущество. «Уралвагонзавод» — разработчик и производитель основного российского боевого танка Т-90, а также разработчик новейшего российского танка Т-14 «Армата».

«Ростех» — российская госкорпорация. В ее состав входит более 700 организаций, из которых сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 в гражданских отраслях промышленности, а также выделено 22 организации прямого управления.

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