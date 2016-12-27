Путин передал Уралвагонзавод «Ростеху»

Теперь госкорпорации «Ростех» принадлежит 100% акций УВЗ. Мероприятия по передаче должны полностью завершить в течение 18 месяцев.

Сегодня глава «Ростеха» Сергей Чемезов допустил, что после вхождения Уралвагонзавода в состав госкорпорации в ней может быть сформирован холдинг по выпуску бронетехники («Ростеху» также передается Курганмашзавод).

Ранее Уралвагонзавод показал новую стратегию развития, в котором анонсировал полный перезапуск принципа работы корпорации.