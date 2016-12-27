Путин передал Уралвагонзавод «Ростеху»
МОСКВА, 27 декабря, ИА УралПолит.Ru. Президент Владимир Путин подписал указ о передаче предприятий корпорации «Уралвагонзавод» Ростеху. Документ опубликован на портале правовой информации.
МОСКВА, 27 декабря, ИА УралПолит.Ru. Президент Владимир Путин подписал указ о передаче предприятий корпорации «Уралвагонзавод» Ростеху. Документ опубликован на портале правовой информации.
Теперь госкорпорации «Ростех» принадлежит 100% акций УВЗ. Мероприятия по передаче должны полностью завершить в течение 18 месяцев.
Сегодня глава «Ростеха» Сергей Чемезов допустил, что после вхождения Уралвагонзавода в состав госкорпорации в ней может быть сформирован холдинг по выпуску бронетехники («Ростеху» также передается Курганмашзавод).
Ранее Уралвагонзавод показал новую стратегию развития, в котором анонсировал полный перезапуск принципа работы корпорации.