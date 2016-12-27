Объявлен конкурс среди операторов Duty Free и Duty Paid в аэропорту «Платов»

Арендаторам предлагают разместить два магазина формата Duty Free в двух зонах международного сектора терминала: на вылете (355 квадратных метров) и на прилете (56 квадратных метров). Магазин категории Duty Paid (Travel Retail) планируется оборудовать на площади около 223 квадратных метров в зоне вылета внутрироссийских рейсов.

По условиям тендера, для заявителей конкурса Duty Free действует условие взять на себя обязательство открытия также и магазина Duty Paid. Если же заявитель претендует только на открытие Duty Paid, то обязательство открыть и Duty Free на него не возлагается. Принимать предложения будут до 31 января 2017 года.