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17:23 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Объявлен конкурс среди операторов Duty Free и Duty Paid в аэропорту «Платов»

Объявлен тендер на заключение договоров аренды нежилых помещений для размещения магазинов беспошлинной торговли (Duty Free) и Travel Retail (Duty Paid) в аэропорту «Платов».

Арендаторам предлагают разместить два магазина формата Duty Free в двух зонах международного сектора терминала: на вылете (355 квадратных метров) и на прилете (56 квадратных метров). Магазин категории Duty Paid (Travel Retail) планируется оборудовать на площади около 223 квадратных метров в зоне вылета внутрироссийских рейсов.

По условиям тендера, для заявителей конкурса Duty Free действует условие взять на себя обязательство открытия также и магазина Duty Paid. Если же заявитель претендует только на открытие Duty Paid, то обязательство открыть и Duty Free на него не возлагается. Принимать предложения будут до 31 января 2017 года.

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