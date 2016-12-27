10 тонн тушек бройлеров задержали в Ростовской области
Партия тушек бройлеров общим весом 10 тонн задержана на пограничном пункте пропуска Ростовской области.
Партия тушек бройлеров общим весом 10 тонн задержана на пограничном пункте пропуска Ростовской области.
По информации Россельхознадзора, инспекторы отдела государственного ветеринарного контроля и надзора на государственной границе РФ и транспорте задержали партию охлажденных тушек бройлеров на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куйбышево».
Причина задержания — отсутствие в ветеринарных сопроводительных документах отметки специалистов Россельхознадзора о погрузке.
В настоящее время груз помещен на изолированное хранение.