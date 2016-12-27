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17:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

10 тонн тушек бройлеров задержали в Ростовской области

Партия тушек бройлеров общим весом 10 тонн задержана на пограничном пункте пропуска Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

По информации Россельхознадзора, инспекторы отдела государственного ветеринарного контроля и надзора на государственной границе РФ и транспорте задержали партию охлажденных тушек бройлеров на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куйбышево».

Причина задержания — отсутствие в ветеринарных сопроводительных документах отметки специалистов Россельхознадзора о погрузке.

В настоящее время груз помещен на изолированное хранение.

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