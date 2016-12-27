Еще одна «программная» многоэтажка сдана в эксплуатацию в Волгоградской области

Это уже четвертая «программная» многоэтажка, построенная в микрорайоне «Радужный». В новом здании, расположенном на улице Карбышева 160 квартир. Это почти 18 тысяч квадратных метров жилья, из них 8,5 тысяч квадратов — программные.

Помимо домов на площадке планируется возвести объекты социальной и инженерной инфраструктуры. С прошлого года в «Радужном» построено семь высотных зданий. Порядка 900 «программных» продают, почти половина из них уже куплены.

Всего введено в эксплуатацию более 50 тысяч квадратных метров такого жилья. 3178 человек являются участниками федерального жилищного проекта, из них 1289 семей уже решили свой квартирный вопрос.