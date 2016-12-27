В Днепре в следующем году появится около сотни современных остановок с Wi-Fi и обогревателями

Это настоящие инновационные площадки с бесплатным Wi-Fi, пунктом подзарядки мобильных устройств и кнопкой вызова полиции.

«Остановочные комплексы по моему поручению запроектировали в профильных департаментах. Задача такая: мы хотим в следующем году установить в городе около сотни остановочных комплексов с одинаковым дизайном и функционалом. Это минимизирует затраты», — отметил Борис Филатов.

Размер и особенности каждого комплекса будут зависеть от пассажиропотока в разных частях города. Чтобы сделать ожидание транспорта более комфортным, обновленные остановки оборудуют обогревателями UFO.

Также возле остановок установлены урны для мусора, которые выполняют дополнительную функцию отбойников — они могут частично затормозить транспортное средство в случае неуправляемого наезда. Для мощения на объектах использована тактильная плитка, которая помогает ориентироваться людям со слабым зрением.