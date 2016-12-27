Visa заявила, что не взимает комиссию за свои услуги
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Visa заявила, что не взимает комиссию за пользование услугами, предприятия выплачивают ее
Visa не взимает комиссии с торгово-сервисных предприятий и держателей карт за пользование услугами своей процессинговой сети, торгово-сервисные предприятия выплачивают “торговую уступку” банку-эквайеру.
Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила заявление Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с жалобой на платежные системы Visa и MasterCard. РАТЭК пожаловалась на высокую стоимость эквайринга.
Претензии РАТЭК
Представители отрасли считают, что развитие безналичных оплат стимулирует движение товарных рынков в сторону обеления, повышения собираемости налогов, выводу из тени недобросовестных игроков.
Однако действия платежных систем сдерживают рост безналичных платежей из-за высокой стоимости их обслуживания по сравнению с наличным оборотом.
По подсчетам экспертов, которые приводит РАТЭК, только за 2015 г. ритейлеры уплатили более 150 млрд руб. торговой уступки (эквайринг), что приводит к отказу небольших ритейлеров, в том числе
Стоимость эквайринга для компаний, работающих в сфере реализации непродовольственных товаров и услуг, варьируется от 1,4% с каждой транзакции для самых крупных, до 2% для имеющих средние обороты. Стоимость эквайринга в интернете варьируется от 1,6% до 3,5% в зависимости от оборотов компании (при этом ставка в 1,6% доступна только компаниям с многомиллиардными оборотами).
Размер торговой уступки складывается из многих составляющих, однако ее основную часть составляет межбанковская комиссия (ставка interchange), отмечают в РАТЭК. Это комиссия, которую получает банк, выпустивший карту, по которой была произведена оплата покупки.
«Величина этой ставки устанавливается международной платежной системой (МПС) по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки. Ставки межбанковских комиссий сегодня варьируются от 0,5% до 2,1%. Причем, большая часть тарифов находится в закрытом режиме. Например, тарифы платежной системы Visa в открытом доступе отсутствуют, тарифы MasterCard опубликованы», — говорится в
В РАТЭК также отмечают, что для операций, проводимых одной и той же банковской картой, установлены различные тарифы, причем самые высокие из них — для ритейлеров, реализующих непродовольственные товары.
Позиция АКИТ
Как сообщил в свою очередь журналистам глава АКИТ Алексей Федоров, «подобной жалобой ассоциация пытается защитить 45 тыс.
«В России минимальная стоимость эквайринга в интернете составляет 1,6%, тогда как в Европе и Австралии уже приняли решение о снижении ставок interchange до 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных», — сказал он.
Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что ведомство будет проверять тарифы платежных систем, как только получит соответствующее обращение.