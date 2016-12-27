На развитие улично-дорожной сети Иркутской области выделят более шести миллиардов рублей
Более шести миллиардов рублей на развитие
Более шести миллиардов рублей на развитие
Губернатор Сергей Левченко отметил, что такую финансовую поддержку получили лишь 18 субъектов федерации. В регионе разработана программа транспортной инфраструктуры агломерации. Её центром станет Иркутск, а спутниками — города и посёлки Иркутского, Ангарского и Шелеховского районов. Общая протяжённость дорожной сети в ней больше шестисот километров. В следующем году деньги пойдут на ремонт трасс, установку светофоров, знаков и ограждений.