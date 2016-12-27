На развитие улично-дорожной сети Иркутской области выделят более шести миллиардов рублей

Губернатор Сергей Левченко отметил, что такую финансовую поддержку получили лишь 18 субъектов федерации. В регионе разработана программа транспортной инфраструктуры агломерации. Её центром станет Иркутск, а спутниками — города и посёлки Иркутского, Ангарского и Шелеховского районов. Общая протяжённость дорожной сети в ней больше шестисот километров. В следующем году деньги пойдут на ремонт трасс, установку светофоров, знаков и ограждений.