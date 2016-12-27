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17:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Надзорные органы Казани опровергли информацию о заражении цитрусов ротавирусом

В Казани проверили качество хранения и продажу мандаринов.

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Казани состоялся рейд по оптовым базам хранения и реализации цитрусовых. Поводом для проверки стали сообщения провокационного характера в социальных сетях о поставках в магазины города мандаринов из Китая, зараженных ротавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проверили качество поступающих в город мандаринов и проинспектировали основные базы хранения заместитель руководителя исполкома Казани по экономическому развитию Иван Кузнецов, представители государственной ветеринарной службы по Казани, Роспотребнадзора по РТ и Россельхознадзора по РТ.

В начале рабочего выезда Ивану Кузнецову сообщили со ссылкой на Управление здравоохранения по Казани, что никаких случаев заражения ротавирусной инфекцией от цитрусовых в городе не зарегистрировано.

ООО «Плодово-овощная база» стало первым объектом для проверки. Ежедневно сюда поступает более 100 т овощей и фруктов. В лаборатории сообщили, что вся пищевая продукция проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу. Продавцы обязаны иметь заключение государственной ветеринарной службы о безопасности товара. Все цитрусовые проходят строгую проверку на оптово-розничной базе и непосредственно на рынках. Также специалисты Россельхознадзора контролируют ввозимый товар на границе.

Также была проинспектирована компания «Марьяна-Регион», поставляющая фрукты и овощи крупным ритейлерам. Представители компании отметили, что ввозимая продукция также подвергается строгому досмотру. Кроме того, качество фруктов и овощей инспектируют и сами торговые сети. Подозрительных партий товаров, не соответствующих качеству, не найти не удалось.

В рамках рейда участники посетили и один из крупных торговых центров города. В магазине есть собственная ветеринарная служба, чьи специалисты проверяют каждую партию продукции. Кроме того, на всем пути следования товара в грузовиках поддерживается определенный температурный режим. «Строжайший контроль на всех уровнях. Казанцы спокойно могут покупать мандарины к новогоднему столу», — резюмировал И. Кузнецов.

На столы детей в детских садах и школах также поступает только проверенная продукция. Заведующая лабораторией Департамента продовольствия и социального питания города Ольга Артамонова отметила, что все цитрусовые тщательно проверяются.

По итогам рейда Кузнецов отметил, что вся ввозимая на территорию города продукция тщательно проверяется и контролируется. «Все, что остается сделать казанцам, — это тщательно вымыть мандарины. На страже здоровья горожан стоит целая армия надзорных органов», — подчеркнул заместитель руководителя исполкома по экономическому развитию.

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