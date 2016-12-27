Свыше полтонны просроченного сыра готовили к продаже в Молдове

Как сообщили в Генинспекторате полиции, «пропавший» товар оценивается на сумму в 22 тысячи леев. Сыр с истекшим сроком годности предназначался для переработки и последующей реализации по всей стране. Килограмм продукта с душком продавался по 41 лею.

Просроченный товар изъят. Предприятие по производству молочной продукции принадлежит 40-летнему гражданину.

Виновным грозит штраф в 20−25 тысяч леев с лишением права заниматься подобным бизнесом от одного до трех лет.