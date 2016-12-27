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17:01 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь вступит в ВТО до конца пятилетки

Это предусмотрено Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы, которая утверждена указом от 15 декабря 2016 года.

Источник: Ежедневник.by

«Планируется подготовка проекта итогового доклада, устанавливающего пакет обязательств Беларуси в качестве члена ВТО. Вступление в текущем пятилетии страны в ВТО на условиях, учитывающих национальные интересы, будет способствовать углублению интеграции Беларуси в многостороннюю торговую систему, расширению внешнеторговых связей страны с членами ВТО, развитию экспорта», — отмечается в программе.

Главными критериями эффективного развития внешнеэкономической деятельности станут: рост экспорта товаров и услуг за пятилетие на 21−25%; превышение темпов роста экспорта над импортом, а также ежегодная поставка на экспорт не менее 65% произведенной промышленной продукции.

В предстоящие пять лет планируется планомерная диверсификация внешней торговли страны. Равного (треть — треть — треть) распределения экспорта белорусских товаров на рынках ЕАЭС — Европейского союза — стран «дальней дуги» и иных намечено достигнуть к 2020 году.

Планируется создать до конца 2020 года на базе ОАО «Банк развития Республики Беларусь» специализированное агентство, ориентированное на проведение единой государственной политики в области использования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки экспорта.

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