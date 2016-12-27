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18:12 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волжском экс-директору фирмы назначили штраф

Бывшему директору ООО «АрДи» Артему Русанову назначили штраф в 40 тысяч рублей за препятствование работе конкурсного управляющего.

По словам старшего помощника прокурора региона Оксаны Чередининой, Русанов не хотел расставаться с документами своей компании и имуществом. Оно должно было уйти на погашение долга по заработной плате сотрудников.

Бывший директор организации был признан банкротом. При этом он не передал конкурсному управляющему «Land Rover» и «Citroen Berlingo». По настоянию прокуратуры сейчас все требования исполнены.

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