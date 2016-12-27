В Волжском экс-директору фирмы назначили штраф

По словам старшего помощника прокурора региона Оксаны Чередининой, Русанов не хотел расставаться с документами своей компании и имуществом. Оно должно было уйти на погашение долга по заработной плате сотрудников.

Бывший директор организации был признан банкротом. При этом он не передал конкурсному управляющему «Land Rover» и «Citroen Berlingo». По настоянию прокуратуры сейчас все требования исполнены.