Роскосмос будет сотрудничать с Самарской областью в создании промышленных кластеров

«Среди перспективных направлений сотрудничества — создание и развитие на основе предприятий и организаций “Роскосмоса” инновационных и промышленных кластеров, на базе организаций высшего образования — инжиниринговых центров и центров молодежного инновационного творчества, а также технопарков, в том числе и детских, индустриальных парков, площадок инновационного прототипирования, работа которых основана на достижениях фундаментальной и прикладной науки», — говорится в сообщении.

В качестве основной цели соглашения декларируется стратегическое партнёрство и развитие сотрудничества, в том числе «через развитие научно-технического, технологического и производственного потенциала предприятий и организаций ракетно-космической отрасли, расположенных в Самарской области».

«Космическая отрасль — это во многом лицо нашего региона, и работа, связанная с ракетно-космическим комплексом, безусловно, дает огромный эффект для области», — приводятся в сообщении слова Н. Меркушкина.