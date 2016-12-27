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18:25 (мск), источник: Sputnik.by

Колхозов в Беларуси не останется после 31 мая — только КУП и ОАО

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Сельскохозяйственных производственных кооперативов не останется в Беларуси после 31 мая 2017 года — все они будут преобразованы в предприятия других форм собственности, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского президента.

Источник: Sputnik.by

Президент Александр Лукашенко 27 декабря подписал указ, который вносит изменения в указ от 17 июля 2014 года № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)».

«В соответствии с документом работы по преобразованию сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия должны быть завершены до 31 мая 2017 года», — говорится в сообщении.

Указ был подготовлен по итогам его рассмотрения главой государства в ноябре текущего года. Тогда Лукашенко поручил привести в цивилизованную юридическую форму взаимодействие государства с сельскохозяйственными производственными кооперативами. Но при этом президент отметил, что крестьянам не нужно мешать работать и лезьте в их вопросы с модернизацией субъектов АПК.

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