Колхозов в Беларуси не останется после 31 мая — только КУП и ОАО

Президент Александр Лукашенко 27 декабря подписал указ, который вносит изменения в указ от 17 июля 2014 года № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)».

«В соответствии с документом работы по преобразованию сельскохозяйственных производственных кооперативов в хозяйственные общества или коммунальные унитарные предприятия должны быть завершены до 31 мая 2017 года», — говорится в сообщении.

Указ был подготовлен по итогам его рассмотрения главой государства в ноябре текущего года. Тогда Лукашенко поручил привести в цивилизованную юридическую форму взаимодействие государства с сельскохозяйственными производственными кооперативами. Но при этом президент отметил, что крестьянам не нужно мешать работать и лезьте в их вопросы с модернизацией субъектов АПК.