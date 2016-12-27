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18:27 (мск), источник: БЕЛТА

Ресторанам в Беларуси планируется дать право определять дресс-код для посетителей

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ресторанам в Беларуси планируется дать право определять дресс-код для посетителей. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА во время круглого стола «Сфера общественного питания в Беларуси: либерализация рынка и перспективы развития» сообщила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич.

Источник: Агентство «Москва»

«Думаю, что культуру поведения в ресторанах, кафе тоже нужно постепенно развивать. Должен ли себе позволять человек в сланцах и шортах зайти в ресторан, где посетители в одежде для вечерних мероприятий? Наверное, это тоже не очень хорошо. Право определять дресс-код для посетителей объектам общественного питания планируется предоставить впервые. При этом ресторан должен будет заранее проинформировать посетителя о дресс-коде», — отметила Ирина Наркевич.

По ее словам, соответствующие изменения планируется внести в правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания. Также в скорректированном варианте документа посетителям предполагается предоставить возможность принести с собой пищевую продукцию и товары, за исключением запрещенных к использованию. «Но это, безусловно, с позволения администрации объекта общепита. Сейчас эта норма не урегулирована. Конечно, вряд ли можно будет принести в ресторан еду собственного приготовления, но, например, испеченный в кондитерской праздничный торт — почему нет?», — считает Ирина Наркевич.

Также она анонсировала еще одну новацию — предоставление права прекращения работы кассового оборудования в объекте общественного питания по окончании расчетов с последним покупателем. «Такова мировая практика. Сейчас у нас устанавливается конкретное время — например, 23.00. Но если посетитель решил заказать чай в 22.50? Ему необходимо рассчитаться ровно до 23.00, или субъект хозяйствования может получить штраф за нарушение кассовой дисциплины. Подобная ситуация может вызвать недовольство потребителя», — пояснила замминистра.

Кроме того, по словам Ирины Наркевич, приняты и вступили в силу два постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли, направленные на либерализацию рынка. «Постановлением № 32 утверждена новая инструкция о порядке классификации объектов общественного питания по типам и классам. Документом существенно сокращены (упрощены) требования к оснащению объектов общественного питания, дано определение «летняя площадка (продолжение зала)», введено понятие «кафе для проведения мероприятий по заказам — кафе, специализирующееся на организации обслуживания семейных торжеств, обрядов и других мероприятий в соответствии с предложениями покупателей», — рассказала она.

Постановлением № 35 субъектам предоставлено право полностью самостоятельно определять ассортиментную политику объекта. «Бизнесмены выступали за формирование ассортимента самостоятельно, опираясь на знание покупательского спроса. Вопрос дискуссионный, но подошло время, когда регулирование здесь не нужно. В свое время был высок риск всем ресторанам превратиться в предприятия, предлагающие фаст-фуд. Чтобы избежать такого, была введена классификация. Сегодня рынок сформировался, бизнес анализирует покупательский спрос, мировые тенденции и понимает, какой ассортимент будет популярен», — уверена замминистра.

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