Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
Большая часть семей погибших на Ту-154 не получит по 7,8 млн руб.
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео)
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео)
Молодая пара сделала своего малыша сюрпризом для родственников (видео)
В автомобиле в центре Москвы нашли тело помощника Сечина
Крушение Ту-154 могло произойти из-за перегруза
«Месть Москве»: британские СМИ о катастрофе Ту-154
Рынска рада гибели журналистов в катастрофе Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
От новогоднего переедания можно умереть
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Большой мир льда и снега»
12Умер Джордж Майкл
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
06:43 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В новом году в Башкирии доставка пенсий начнется 3 января

Отделение Пенсионного фонда по Республике Башкортостан в срок и в полном объеме завершило финансирование пенсий и иных выплат за декабрь 2016 года.

Источник: РИА "Новости"

На выплату пенсий в Республике Башкортостан в текущем году направлено более 180 миллиардов рублей. Сообщили ГОРОБЗОР. РУ в пресс-службе ОПФР по РБ.

В новом году доставка пенсий в республике начнется 3 января и будет осуществляться с учетом режима работы организаций почтовой связи. Конкретная дата доставки пенсионерам, получающим пенсии и другие выплаты через организации почтовой связи, заранее была указана в квитанциях к поручению декабрьской пенсии.

С 9 января пенсии будут доставляться в соответствии с установленным графиком.

В кредитные организации перечисление сумм пенсии будет осуществляться в сроки, установленные договорами.

По словам члена Правления Пенсионного фонда России, управляющего по Республике Башкортостан Фоата Хантимерова, в республике получателями пенсий за счет средств Пенсионного фонда являются 1 миллион 159 тысяч пенсионеров, из них более 43% получателей обслуживаются через организации почтовой связи ФГУП «Почты России» и более 56% — через кредитные организации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии лоб в лоб столкнулись «Калина» и «Гранта», погибла 29-летняя девушка
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Cкончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»
Черногория объявила двух россиян в международный розыск
Барак Обама и Синдзо Абэ возложили венки в Перл-Харборе
Российские хоккеисты забросили 9 шайб в матче молодежного ЧМ
На Кубе запретили культ личности Кастро
Спорт
Ерёменко, «Динамо» и другие разочарования 2016 года В списке главных разочарований года — футболисты, тренеры, чиновники и даже одна целая московская команда
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Как оформить комнату «на вырост»: 5 советов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь