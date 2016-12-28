В новом году в Башкирии доставка пенсий начнется 3 января

На выплату пенсий в Республике Башкортостан в текущем году направлено более 180 миллиардов рублей. Сообщили ГОРОБЗОР. РУ в пресс-службе ОПФР по РБ.

В новом году доставка пенсий в республике начнется 3 января и будет осуществляться с учетом режима работы организаций почтовой связи. Конкретная дата доставки пенсионерам, получающим пенсии и другие выплаты через организации почтовой связи, заранее была указана в квитанциях к поручению декабрьской пенсии.

С 9 января пенсии будут доставляться в соответствии с установленным графиком.

В кредитные организации перечисление сумм пенсии будет осуществляться в сроки, установленные договорами.

По словам члена Правления Пенсионного фонда России, управляющего по Республике Башкортостан Фоата Хантимерова, в республике получателями пенсий за счет средств Пенсионного фонда являются 1 миллион 159 тысяч пенсионеров, из них более 43% получателей обслуживаются через организации почтовой связи ФГУП «Почты России» и более 56% — через кредитные организации.