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19:32 (мск), источник: Ictv.ua

Национализация Приватбанка: мошенники пугают клиентов новыми слухами

Информацию о «воровстве» баз данных банка распространяют мошенники, которые прикрываются этими слухами чтобы вынудить клиентов «защититься» путем передачи номеров карт и других личных данных.

Об этом сообщила служба безопасности «Приватбанка» со ссылкой на данные киберполиции Украины.

— Вся информация в базе данных банка надежно защищена, и система защиты информации исключает возможность ее несанкционированного копирования или постороннего доступа, в том числе сотрудниками банка. Мы обращаем внимание наших клиентов на зафиксированные случаи попыток мошеннического получения личных данных и просим быть внимательными при получении подобных звонков от неустановленных лиц, — говорится в сообщении «Приватбанка».

Как сообщила пресс-служба киберполиции, мошенники звонят потенциальной жертве, не обязательно клиенту «Приватбанка», представляются работниками службы безопасности «Ощадбанка» и выясняют, есть ли у человека карточный счет «Приватбанка». Если собеседник отвечает положительно, то мошенники сообщают, что «Приватбанк» будет присоединен к «Ощадбанку», поэтому клиенту срочно необходимо осуществить перевод денежных средств с карточки «Привата» на новую, оформленную в «Ощаде». Для этого у жертвы просят номер банковской карты, CVV-код, пароль к интернет-банкингу и другие данные. После этого происходит перечисление средств на счета, подконтрольные мошенникам.

Мошенники, используя методы социальной инженерии, совершают преступные действия не только в отношении клиентов «Приватбанка», но и узнав, что доверчивый гражданин является клиентом любого другого банка, создают аналогичную указанной выше ситуацию завладения средствами граждан.

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