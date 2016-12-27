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22:10 (мск), источник: Informburo.kz

Купюру с надписью «взятка» выдал банкомат в Атырау

Надпись обнаружила кассир торгового центра после того, как проверила банкноту на своём аппарате.

Двухтысячную купюру жителю Атырау банкомат выдал в торговом центре. О том, что деньги меченные, стало известно на кассе, когда бдительная сотрудница торгового центра проверила банкноту на аппарате, передаёт портал azh.kz.

«Банкомат выдал три зеленые бумажки по две тысячи и четыре новенькие по одной тысяче. Учитывая то, что лежало до этого в моём портмоне, ошибиться я не мог — двухтысячную “взятку” мне выдал именно банкомат, тем более на телефон сразу пришло смс о снятии наличных», — рассказал сотрудник портала, которому попалась эта купюра.

Кассир торгового центра согласилась принять меченные деньги, но работник портала решил сам отнести её в филиал Нацбанка. Там объяснили, такой банкноты в денежном обращении быть не должно.

«Существуют правила определения платежеспособности банкнот и монет национальной валюты, утверждённые постановлением правления Нацбанка за № 477. Банкноты, имеющие посторонние надписи, видимые под ультрафиолетовым свечением, признаются ветхими и подлежат изъятию из оборота», — пояснила главный специалист экономического отдела по работе с наличными деньгами и кассовыми операциями Атырауского филиала РГУ «Национальный Банк Казахстана» Айгерим Бисенгалиева.

Как эта купюра, которую, скорее всего использовали правоохранительные органы в проведении операции для пресечения получения взятки, попала в банкомат, неизвестно. Меченые банкноты должны сдаваться в Нацбанк. В филиале Национального банка напомнили, что обменять ветхие банкноты бесплатно могут как юридические, так и физические лица.

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Купюру с надписью "взятка" выдал банкомат в Атырау
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