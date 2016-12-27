Купюру с надписью «взятка» выдал банкомат в Атырау
Надпись обнаружила кассир торгового центра после того, как проверила банкноту на своём аппарате.
Надпись обнаружила кассир торгового центра после того, как проверила банкноту на своём аппарате.
Двухтысячную купюру жителю Атырау банкомат выдал в торговом центре. О том, что деньги меченные, стало известно на кассе, когда бдительная сотрудница торгового центра проверила банкноту на аппарате, передаёт портал azh.kz.
«Банкомат выдал три зеленые бумажки по две тысячи и четыре новенькие по одной тысяче. Учитывая то, что лежало до этого в моём портмоне, ошибиться я не мог — двухтысячную “взятку” мне выдал именно банкомат, тем более на телефон сразу пришло смс о снятии наличных», — рассказал сотрудник портала, которому попалась эта купюра.
Кассир торгового центра согласилась принять меченные деньги, но работник портала решил сам отнести её в филиал Нацбанка. Там объяснили, такой банкноты в денежном обращении быть не должно.
«Существуют правила определения платежеспособности банкнот и монет национальной валюты, утверждённые постановлением правления Нацбанка за № 477. Банкноты, имеющие посторонние надписи, видимые под ультрафиолетовым свечением, признаются ветхими и подлежат изъятию из оборота», — пояснила главный специалист экономического отдела по работе с наличными деньгами и кассовыми операциями Атырауского филиала РГУ «Национальный Банк Казахстана» Айгерим Бисенгалиева.
Как эта купюра, которую, скорее всего использовали правоохранительные органы в проведении операции для пресечения получения взятки, попала в банкомат, неизвестно. Меченые банкноты должны сдаваться в Нацбанк. В филиале Национального банка напомнили, что обменять ветхие банкноты бесплатно могут как юридические, так и физические лица.