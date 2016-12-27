Минфин: Украина получила второй транш от ЕС в размере 55 млн евро

«Украина получила второй транш финансовой помощи ЕС в сумме 55,125 миллиона евро согласно соглашению о финансировании, заключенному между правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году», — говорится в сообщении.

Данные средства, согласно сообщению министерства, будут направлены на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета Украины.

Правительство Украины и Европейская комиссия в 2014 году заключили соглашение о финансировании.

Первый транш в размере 250 миллионов евро Киев получил в июле 2014 года.