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22:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Минфин: Украина получила второй транш от ЕС в размере 55 млн евро

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Министерство финансов сообщило, что Украина получила второй транш финансовой помощи Евросоюза в размере 55,125 миллиона евро, сообщается на сайте ведомства.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Украина получила второй транш финансовой помощи ЕС в сумме 55,125 миллиона евро согласно соглашению о финансировании, заключенному между правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году», — говорится в сообщении.

Данные средства, согласно сообщению министерства, будут направлены на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета Украины.

Правительство Украины и Европейская комиссия в 2014 году заключили соглашение о финансировании.

Первый транш в размере 250 миллионов евро Киев получил в июле 2014 года.

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