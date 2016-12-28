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03:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Правительство утвердило концепцию МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»

По транспортным коридорам грузы из Китая смогут следовать кратчайшим маршрутом в страны АТР через российские порты.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 декабря, PrimaMedia.

Правительство РФ утвердило концепцию развития международных транспортных коридоров (МТК), которые объединят Приморье с двумя китайскими провинциями. Речь идет о развитии «Приморье-1», «Приморье-2» между Северо-Востоком Китая (провинциями Хайлундзян и Цзилинь) и портами юга Дальнего Востока, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе Минвостокразвития.

«Сегодня правительство РФ одобрило концепцию развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», — сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на пресс-конференции в ТАСС.

Отметим, транспортный коридор «Приморье-1» свяжет приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморья и порты на востоке края. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через российские порты на востоке Приморья. Транспортный коридор «Приморье-2» свяжет порты юго-запада Приморья — Посьет, Зарубино и Славянку — с провинциями Китая.

По словам Александра Галушки, в министерство поступило официальное обращение Государственного Комитета по реформе и развитию Китая с выражением готовности реализовывать этот проект совместно с российской стороной и прорабатывать все необходимые нормативно-правовые документы.

«Мы приветствуем такие намерения китайских партнеров и готовы к самому плотному, если надо и ежедневному взаимодействию на государственном и частном уровнях», — подчеркнул министр.

По его мнению, следующим шагом по созданию международных транспортных коридоров должно стать подписание межправительственного соглашения.

«Мы готовимся к стадии подписания официальных документов, практическому обсуждению форм и методов его претворения на практике. После этого начнется формирование российско-китайской управляющей компании, которая могла бы одновременно и на китайской, и на российской стороне решать практические вопросы реализации проекта», — прокомментировал Александр Галушка.

Напомним, международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» являются важнейшим средством реализации транзитного потенциала Дальнего Востока России. Планируется, что основной грузопоток по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» будет обеспечен китайскими грузоотправителями. Потенциальный объем грузовой базы оценивается порядка 45 млн тонн в год. Привлечение данного объема позволит максимально эффективно развить инфраструктуру перевалочных мощностей дальневосточных портов, а также железнодорожную и иную логистическую инфраструктуру.

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