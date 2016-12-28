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04:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморье — среди регионов с растущей безработицей

Численность официально зарегистрированных безработных в России, по данным Минтруда, с 15 по 21 декабря выросла на 1,6% — до 875,94 тысячи человек, сообщает ИА Дейта со ссылкой на Минтруд.

Источник: ДЕЙТА

Рост численности безработных отмечен в 81 регионе России, в частности в Сахалинской, Иркутской, Липецкой, Волгоградской, Тульской и Астраханской областях, в Еврейской автономной области, в Алтайском, Камчатском, Забайкальском и Ставропольском краях, Удмуртии, Чувашии, Кабардино-Балкарии и республиках Крым, Мордовия, Бурятия, Алтай, а также Приморском крае.

Снижение численности безработных граждан зафиксировано только в четырех регионах: Москве, Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия и Чеченской Республике.

Суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, достигла 259,11 тысячи человек.

Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило по состоянию на 21 декабря 2016 года 1,2 миллиона единиц.

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