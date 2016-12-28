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04:32 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мантуров рассказал, чем вызвана проверка комсомольских самолетов SSJ100 Interjet

По его словам, проверка вызвана технической проблемой.

Источник: khabkrai.ru

Хабаровск, 28 декабря, AmurMedia.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что проверка российских самолетов SSJ100 мексиканской авиакомпанией Interjet вызвана технической проблемой, которая будет решена в ближайшее время, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости.

«Есть техническая проблема, которая будет решена в ближайшее время», — сказал Мантуров в ответ на просьбу прокомментировать сообщение мексиканской авиакомпании.

Мексиканская авиакомпания Interjet сообщила во вторник, что проводит проверку российских самолетов SSJ100. Компания проинформировала, что российская сторона опубликовала постановление по летной эксплуатации, которое обязывает провести проверку самолетов Superjet 100. Подобные указания часто издаются властями в качестве меры предосторожности, необходимой для безопасности при эксплуатации, говорится в сообщении.

Как сообщает «Интерфакс», проверка самолетов Sukhoi Superjet 100 не выявила критических для эксплуатации авиалайнеров дефектов, сообщил представитель АО «Гражданские самолеты Сухого».

«Осмотр прошли все воздушные суда, находящиеся в эксплуатации. Причиной осмотра стал выявленный ранее дефект в креплении пояса стабилизатора одного из воздушных судов. Согласно результатам осмотра, дефект не носит системный характер и может быть устранен в течение нескольких дней», — отметил собеседник агентства.

По его словам, экспертиза подтвердила, что дефект не относится к критическим: «узел имеет многоуровневую систему резервирования и обладает запасом прочности, более чем в два раза превышающим эксплуатационные нагрузки».

«Успешно прошедшие проверку воздушные суда возобновили полеты сразу после осмотра», — добавили в ГСС.

Ранее, 24 декабря, источник РИА Новости сообщал, что в стабилизаторе самолетов SSJ100 обнаружено повреждение, из-за которого Росавиация приостановила эксплуатацию шести SSJ100 у «Аэрофлота» и одного у авиакомпании «ИрАэро». Позднее ГСС сообщили, что была организована работа по осмотру парка SSJ100, находящегося в эксплуатации, выпущено техническое решение по поддержанию летной годности самолетов данного типа.

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