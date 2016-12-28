Дальневосточные гектары оформили 3 тысячи человек

Количество заявок на получение бесплатной земли в рамках проекта о дальневосточном гектаре близится к 30 тысячам. По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, на сегодняшний день участки уже оформили 3 тысячи человек — пока это только жители Дальнего Востока. Между тем министр уверен, что не все желающие в течение ближайшего времени реализуют свои заявки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Очевидно, этот интерес полностью проявится не за год или два, а будет нарастать постепенно. Но то, что он есть — это очень важно», — прокомментировал Александр Галушка.

Социологические опросы говорят о том, что получатели дальневосточных гектаров чаще всего берут землю для реализации двух целей: строительство собственного дома и ведение сельского хозяйства.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока добавил, что предложения по финансовой поддержке получателей дальневосточного гектара сегодня готовит Фонд развития Дальнего Востока. В общей сложности были отобраны 35 мер, которые в большей степени востребованы гражданами. К ним относятся фермерские гранты, субсидии по лизингу сельхозтехники, квоты на заготовку древесины под строительство жилья, микрозаймы, подъёмные при переселении из других субъектов в ДФО и так далее.