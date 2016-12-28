Генеральный директор «КрасАвиа» подвел итоги непростого года

«Уходящий год был для “КрасАвиа” годом серьезных решений и важных событий. Наша компания выдержала все испытания и доказала свою прочность и устойчивость. Часть наших планов мы воплотили в жизнь, но, конечно, были и трудности, из которых сделаны правильные выводы. С полученным опытом можно уверенно двигаться дальше», — заверил Мордань.

В будущем году «КрасАвиа» продолжит осуществлять регулярные социально значимые региональные пассажирские и грузовые авиаперевозки, откроет новые внутрирегиональные и межрегиональные маршруты.

«Уверен, что высокий профессионализм коллектива нашего предприятия позволит нам достойно справиться со всеми поставленными задачами. Потому что в основе всех наших достижений — преданность своему делу и любовь к родному городу и краю. От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья, радости и счастья в новом году!» — поздравил жителей региона Валерий Мордань.