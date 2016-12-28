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06:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Маслянинском районе начали строить новый животноводческий комплекс

Новый животноводческий комплекс начали строить в Маслянинском районе. В планах — запустить его уже через год. Как хотят наладить сбыт молока?

Снеговые горы в два человеческих роста, укатанный пустырь разравнивают трактора, а в их реве уже слышится мычание сотен коров. Первый день как вышла техника, а Сергей Ляхов, генеральный директор сельхозпредприятия уже точно знает. Где будет доильная карусель, а где стойла.

Сергей Ляхов, региональный директор по Сибирскому региону ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»: «На этом месте будет коровник номер два. Длина 300 метров. Ширина 35. Вот от дороги и до кустов».

Всего за год поставят три таких коровника три тысячи мычащих голов. До трехсот тонн молока в сутки.

Нет проблем с пастбищами, нет проблем с рабочими. А без запада не обойтись. Выстраивать процесс пока что приходится на голландский манер.

Вячеслав Ярманов, глава Маслянинского района: «У нас в Маслянинском район работают специалисты из Германии, Швейцарии. Приезжают из Америки и Канады и мы ездим, получаем этот опыт и реализуем здесь на территории».

В итоге продукт получается воре как с заграничным привкусом, а все равно упорно завоевывает отечественные прилавки. И уступать место, даже когда снимут санкции, похоже не собирается.

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