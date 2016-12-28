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07:22 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанцы жалуются на подорожание продуктов

Цены взлетели перед новогодними праздниками.

Источник: Nur.kz

Казахстанцы жалуются на удорожание продуктов питания. Традиционно перед новогодними праздниками цены взлетели. Не удается властям сдержать стоимость и социально значимых товаров. За 11 месяцев этого года более чем на 30% подорожали хлеб, яйца, чай и мясо курицы, сообщает 31 канал.

Алма Кусаинова два раза в месяц собирает посылку для своего сына-студента, который учится в России. Она заметила, что в последнее время стала тратить больше. Раньше посылка обходилась примерно в 12 тысяч тенге, а сейчас уходят все 20, а под Новый год цены снова выросли.

«Бананы стоили 480, сейчас 580 тенге, нереально цены высокие. Обычно в новогодние дни хотелось бы, чтобы цены были пониже, потому что спрос на них большой идет на праздничные. Лучше купить килограмм мяса, чем, допустим, килограмм огурцов», — говорит жительница Павлодара Алма Кусаинова.

В течение года подорожали практически все товары. Министерство национальной экономики констатирует рост цен даже на некоторые социально значимые продукты.

В списке самых необходимых 33 наименования. Это мука, макаронные изделия, крупы, масло, овощи, мясная и молочная продукция. За 11 месяцев этого года на более чем 30% подорожали яйца, чай, курица и творог.

«Местным исполнительным органам сейчас надо активно уже в рамках данных вами поручений, Бакытжан Абдирович, этот вопрос держать на контроле и не допускать необоснованный рост цен», — поручил ранее министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев.

Держать цены на продукты в Казахстане пытаются с помощью социальных магазинов, которые получают дешевые овощи прямо от производителя или со склада стабилизационного фонда. В Павлодаре таких точек 39. Торговая надбавка на социальные продукты не должна превышать десяти процентов.

Новогодних скидок в Казахстане нет. Цены на фрукты и овощи растут каждую неделю. К примеру, помидоры сегодня стоят тысячу тенге, огурцы обойдутся за 1200−1300 тенге. Местные власти регулируют цены на товары, которые входят в список социально значимых. А на все остальное цены могут расти и дальше.

В Павлодаре килограмм яблок стоит от 330 до 450 тенге, максимальная цена мандаринов доходит до восьмисот тенге.

По словам руководителя отдела предпринимательства Руслана Тлеулесова, влиять на формирование всего рынка они не могут. Очередной урожай местных тепличных овощей еще не созрел, приходится довольствоваться привозными.

«За последние две недели огурцы и томаты у нас подорожали. Торговая наценка, она не меняется, здесь растет цена именно привозная. Вот сейчас мы пытаемся найти более дешевых посредников», — сообщил Руслан Тлеулесов.

Подобная ситуация складывается практически во всех регионах Казахстана. Людей возмущает повышение цен накануне праздника. Впрочем, и ассортимент расширяется. Так, за килограмм черешни в одном из Павлодарских магазинов просят 11 тысяч тенге.

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