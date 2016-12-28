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06:03 (мск), источник: АиФ Красноярск

За капремонт с 1 января жители Красноярского края будут платить больше

Правительство региона приняло решение о повышении платы за капремонт.

Источник: РИА "Новости"

За каждый квадратный метр жилья жители региона будут платить больше на 30 копеек. Соответствующее постановление принято в правительстве Красноярского края.

«При установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт на 2017−2019 годы было принято решение сохранить те же параметры изменения, что были в предыдущем трехлетнем периоде — то есть рост не более чем на 30 копеек за квадратный метр ежегодно, что ниже уровня инфляции», — подчеркнул Николай Глушков, министр строительства и ЖКХ края.

Например, в пятиэтажном доме, расположенном в центральной части региона, размер взноса в 2016 году составляет 6,60 руб./кв. м. В 2017 году будет составлять 6,90 руб./ кв. м, в 2018 — 7,20 руб./кв. м и 7,50 руб./кв. м — в 2019 году. При таких тарифах для двухкомнатной квартиры стандартной планировки, общей площадью 54 кв.м. ежемесячная плата сегодня составляет 356,4 руб. В 2017 году владельцы квартиры будут ежемесячно платить 372,6 руб, в 2018 — 388,8 руб, а в 2019 — 405 руб.

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