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06:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская ГЭС отмечает 60-летие

Шестидесятилетие отмечает 28 декабря 2016 года первая из каскада гидроэлектростанций на Ангаре и первая крупная ГЭС в Восточной Сибири — Иркутская гидроэлектростанция.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Иркутскэнерго», Иркутская ГЭС дала толчок развитию всего региона, стала стимулом для развития промышленности, а для иркутян — символом благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Сейчас Иркутская ГЭС мощностью 662,4 МВт вырабатывает 4,1 млрд кВт ч в средний по водности год. Число часов использования установленной мощности — 6200 час. Электроэнергия поступает в Иркутскую энергосистему и используется предприятиями энергоемких отраслей промышленности.

Напомним, в январе 1950 года правительство СССР приняло решение о сооружении Иркутского гидроузла и уже через месяц началось строительство. Уникальностью проекта стала смелая идея совмещения плотины и здания ГЭС. Впервые в мировой практике строительство насыпной плотины шло из гравия и песка.

На пути создания Иркутской ГЭС встретилось немало трудностей: опыта в строительстве таких гидростанций в стране не было, мощная, студеная и быстрая река предъявляла особые требования к работе. Однако непростые климатические условия не помешали построить Иркутскую ГЭС в срок.

7 июля 1956 года за 16 часов была перекрыта Ангара и ее воды пущены через строящееся здание ГЭС. 29 декабря 1956 года, через 82 месяца от начала работ первый агрегат Иркутской ГЭС был включен в сеть. Через день, 31 декабря заработал второй агрегат. В 1958 году строители досрочно ввели в эксплуатацию последние два агрегата, и Иркутская ГЭС заработала на полную проектную мощность.

Иркутская ГЭС — исторически сложившийся регулятор уникального байкальского водного стока для каскада Ангарских ГЭС. Станция осуществляет сезонное и многолетнее регулирование уровня Байкала, обеспечивая выработку электроэнергии на Ангарских ГЭС, а также уровни воды в Ангаре выше зоны подпора от Братской плотины, необходимые для судоходства и работы промышленных и коммунальных водозаборов в Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском.

«Перекрытие Ангары Иркутской ГЭС — это великая победа дальновидности и прозорливости, финал грандиозной работы учёных, конструкторов, работы многих отраслей промышленности, результат труда увлечённых, инициативных, гордых своим делом профессионалов и бескорыстных энтузиастов, построивших в кратчайшие сроки первую в Сибири ГЭС, — сказал генеральный директор ПАО “Иркутскэнерго” Олег Причко. — На строительстве ГЭС прошла свое становление целая плеяда энергетиков и гидростроителей, которые в дальнейшем принимал участие в возведении таких гигантов промышленности как Братская, Усть-Илимская, Красноярская ГЭС».

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