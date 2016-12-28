Метромост в Омске отремонтируют впервые за 10 лет
Региональное правительство увеличило областной дорожный фонд региона.
Региональное правительство увеличило областной дорожный фонд региона.
Региональное правительство увеличило областной дорожный фонд региона на 650 млн рублей. На эти средства будут отремонтированы и построены новые дороги, сообщает «Радио Сибирь».
На 25 млн рублей решено обновить асфальт на метромосту, деньги перечислят региональному министерству промышленной политики, транспорта и инновационных технологий.
Остальные 625 млн руб. получит областной минстрой. Деньги разделят между районами, где требуется ремонт дорог. На 250 млн руб. отремонтируют дороги в селах, 50 млн руб. потратят на подъезды к населенным пунктам, на 275 млн руб. будут содержать региональные дороги, оставшиеся 50 млн руб. перечислят на содержание дорог в населенных пунктах.
В минстрое добавили, что на 2017 год сумма дорожного фонда Омской области превышает 5,1 млрд руб. Помимо этих денег из федерального бюджета регион получит 1,4 млрд руб. на развитие сельских территорий и программу «Безопасные и качественные дороги».