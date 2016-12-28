Метромост в Омске отремонтируют впервые за 10 лет

Региональное правительство увеличило областной дорожный фонд региона на 650 млн рублей. На эти средства будут отремонтированы и построены новые дороги, сообщает «Радио Сибирь».

На 25 млн рублей решено обновить асфальт на метромосту, деньги перечислят региональному министерству промышленной политики, транспорта и инновационных технологий.

Остальные 625 млн руб. получит областной минстрой. Деньги разделят между районами, где требуется ремонт дорог. На 250 млн руб. отремонтируют дороги в селах, 50 млн руб. потратят на подъезды к населенным пунктам, на 275 млн руб. будут содержать региональные дороги, оставшиеся 50 млн руб. перечислят на содержание дорог в населенных пунктах.

В минстрое добавили, что на 2017 год сумма дорожного фонда Омской области превышает 5,1 млрд руб. Помимо этих денег из федерального бюджета регион получит 1,4 млрд руб. на развитие сельских территорий и программу «Безопасные и качественные дороги».