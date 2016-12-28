Казахстанцы будут по-новому платить налог на имущество

«Начисление производится ежедневно со дня, следующего за днем отсрочки, в размере 2,5-кратной ставки рефинансирования. На сегодняшний день Национальным банком установлена ставка рефинансирования в размере 5,5%», — пояснили в ведомстве.

В департаменте напомнили, что при неуплате в срок налогов предусмотрено начисление пени — это касается как юридических, так и физических лиц.

«С 1 января 2017 года уплата налога будет производиться в бюджет по месту нахождения объектов обложения не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом. Однако сумма налога, подлежащая уплате за фактический период владения объектом налогообложения лицом, передающим права собственности, должна быть внесена в бюджет не позднее дня государственной регистрации прав собственности», — говорится в сообщении ведомства.

Если сегодня рядовые жители РК обязаны платить за свое имущество ежегодно не позднее 1 октября, то со следующего года сделать это разрешается до начала октября 2018-го. Для юридических лиц правило останется прежним: платежи им необходимо вносить равными долями 4 раза в год — не позднее 25 февраля, мая, августа и ноября налогового периода. Об этом сообщили в Департаменте госдоходов по Алматы в ответ на запрос корреспондента центра деловой информации Kapital.kz.

Для юрлиц, чья задолженность превысит 6 МРП, предусмотрены и другие меры. Если задолженность не гасится в течение 10 рабочих дней с момента вручения уведомления, то юрлицо может ждать приостановление расходных операций по банковским счетам и по кассе, а также ограничение в распоряжении имуществом. Через 20 дней применяются меры принудительного взыскания. В первую очередь взыскание производится с банковских счетов юридических лиц. При отсутствии денег на счетах органы госдоходов применяют по порядку другие меры: взыскание со счетов дебиторов, за счет реализации ограниченного в распоряжении имущества или путем принудительного выпуска объявленных акции для АО с участием государства в уставном капитале.

Если и после этих мер долг сохраняется, то налоговый орган вправе принять меры по признанию должника банкротом.

«Для физических лиц подобных мер не предусмотрено, в связи с чем по налоговым задолженностям физлиц, органы государственных доходов обращаются в суд с заявлением о вынесении судебного приказа или иском о взыскании задолженности за счет имущества должника. Рассмотрение по таким заявлениям производится в соответствии с ГПК РК. Взыскание за счет имущества физического лица осуществляется частными судебными исполнителями на основании решения суда», — добавили в департаменте.

Стоит отметить, что в 2016 году было внесено множество изменений и дополнений по налогу на имущество. Из наиболее значительных — норма о том, что предприниматели, сдавая, например, в аренду свое жилое помещение, теперь платят за него налог по ставкам физлица. Кроме того, если раньше плательщиками налога были только те лица, которые владели (использовали) объекты налогообложения на основании госрегистрации прав на здания, то с начала этого года, плательщиками также являются лица, владеющие или использующие объекты на основании акта государственной приемочной комиссии и (или) акта приемки (ввода) построенного объекта в эксплуатацию, а также на основании гражданско-правовых сделок или иных оснований, предусмотренных законодательством РК.

По определению налоговой базы по налогу на имущество юрлиц и ИП были внесены только уточняющие поправки. Рассчитывается налог, как известно, учитывая среднегодовую балансовую стоимость объекта. Если нет первичных документов, подтверждающих затраты на приобретение (производство, монтаж и т. д. ), а также при неизвестности цены объекта, либо полученных безвозмездно, налоговой базой для исчисления налога является рыночная стоимость, определяемая в отчете об оценке, проведенной оценщиком на основании договора с налогоплательщиком. Для рядовых казахстанцев налоговой базой, как и раньше, является стоимость объектов, устанавливаемая по состоянию на 1 января каждого года уполномоченным госорганом в сфере регистрации прав на недвижимое имущество.

В 2016 году за 11 месяцев по налогу на имущество в бюджет Алматы поступило 21,8 млрд тенге, что на 1,5 млрд тенге больше, чем за аналогичный период в 2015 году. При этом доля поступлений от физических лиц составляет в среднем всего 14%.

«В целом в 2016 году наблюдается положительная динамика поступлений по данному виду налогу, так как за 11 месяцев 2016 года уже поступило больше средств, чем за весь 2015 год. В 2015 году всего поступления составили 20,8 млрд тенге», — говорится в ответе на запрос редакции Kapital.kz.