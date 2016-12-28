Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Эксперт объяснил, как на Ту-154 могла бы попасть взрывчатка
11-летний российский журналист взял интервью у Коли Лукашенко
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Дочь депутата устроила разборку на выезде с парковки (видео)
Эксперты: какая кoлбаса наименее вредная
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Нейробиолог объяснил, как Новый год влияет на мозг
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Большой мир льда и снега»
12Умер Джордж Майкл
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
06:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

Единый клиентский центр ВСЖД может появиться в Братске

Восточно-Сибирская железная дорога изучает возможность открытия Единого клиентского центра (ЕКЦ) в Братске в 2017 году.

Об этом сообщил 27 декабря 2016 года на пресс-конференции начальник ВСЖД Василий Фролов. Напомним, такой центр с сентября 2015 года работает в Иркутске, за 2016 год его специалисты обработали более 18 тыс. обращений от потенциальных и существующих клиентов в сфере организации перевозок грузов железнодорожным транспортом, было заключено более 1150 различных договоров. В конце сентября 2016 года центр был открыт в Улан-Удэ, куда поступило уже 3,5 тыс. обращений, заключено более 60 договоров, связанных с предоставлением услуг по транспортировке грузов.

ЕКЦ создавался для укрепления позиций ОАО «РЖД» в сегменте малого и среднего бизнеса по сбыту услуг на транспортном рынке. За услугами по перевозке грузов обращаются как физические, так и юридические лица. Ранее, чтобы получить комплексную информацию по перевозкам, нужно было обращаться в несколько структур компании с разной спецификой работы. «Сейчас, по сути, главное, что мы сделали — это технология одного окна. Достаточно представителю малого или среднего бизнеса поднять трубку и набрать контактный телефон, и он получит исчерпывающую информацию, впоследствии будет готов прийти к нам за услугой», — сказал начальник ВСЖД.

Василий Фролов заметил, что до появления ЕКЦ, к примеру, отдельные сельхозпредприятия никогда не пользовались услугами железнодорожного транспорта. Сейчас же в ЕКЦ им помогают найти партнёров для перевозки груза. «Вот, к примеру, есть у предприятия излишки полученной продукции — два вагона рапса. Руководитель пришёл в Единый клиентский центр, мы нашли ему возможного партнёра, — рассказал начальник ВСЖД. — Если бы центра не было, где бы, скажем, председатель колхоза или директор предприятия нашёл бы эти вагоны? Нигде. Он бы походил, походил и за тридевять земель повез бы автотранспортом».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Cкончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»
Черногория объявила двух россиян в международный розыск
Барак Обама и Синдзо Абэ возложили венки в Перл-Харборе
Российские хоккеисты забросили 9 шайб в матче молодежного ЧМ
На Кубе запретили культ личности Кастро
Спорт
Ерёменко, «Динамо» и другие разочарования 2016 года В списке главных разочарований года — футболисты, тренеры, чиновники и даже одна целая московская команда
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы
Как оформить комнату «на вырост»: 5 советов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь