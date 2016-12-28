Единый клиентский центр ВСЖД может появиться в Братске

Об этом сообщил 27 декабря 2016 года на пресс-конференции начальник ВСЖД Василий Фролов. Напомним, такой центр с сентября 2015 года работает в Иркутске, за 2016 год его специалисты обработали более 18 тыс. обращений от потенциальных и существующих клиентов в сфере организации перевозок грузов железнодорожным транспортом, было заключено более 1150 различных договоров. В конце сентября 2016 года центр был открыт в Улан-Удэ, куда поступило уже 3,5 тыс. обращений, заключено более 60 договоров, связанных с предоставлением услуг по транспортировке грузов.

ЕКЦ создавался для укрепления позиций ОАО «РЖД» в сегменте малого и среднего бизнеса по сбыту услуг на транспортном рынке. За услугами по перевозке грузов обращаются как физические, так и юридические лица. Ранее, чтобы получить комплексную информацию по перевозкам, нужно было обращаться в несколько структур компании с разной спецификой работы. «Сейчас, по сути, главное, что мы сделали — это технология одного окна. Достаточно представителю малого или среднего бизнеса поднять трубку и набрать контактный телефон, и он получит исчерпывающую информацию, впоследствии будет готов прийти к нам за услугой», — сказал начальник ВСЖД.

Василий Фролов заметил, что до появления ЕКЦ, к примеру, отдельные сельхозпредприятия никогда не пользовались услугами железнодорожного транспорта. Сейчас же в ЕКЦ им помогают найти партнёров для перевозки груза. «Вот, к примеру, есть у предприятия излишки полученной продукции — два вагона рапса. Руководитель пришёл в Единый клиентский центр, мы нашли ему возможного партнёра, — рассказал начальник ВСЖД. — Если бы центра не было, где бы, скажем, председатель колхоза или директор предприятия нашёл бы эти вагоны? Нигде. Он бы походил, походил и за тридевять земель повез бы автотранспортом».