Единый клиентский центр ВСЖД может появиться в Братске
Об этом сообщил 27 декабря 2016 года на
ЕКЦ создавался для укрепления позиций ОАО «РЖД» в сегменте малого и среднего бизнеса по сбыту услуг на транспортном рынке. За услугами по перевозке грузов обращаются как физические, так и юридические лица. Ранее, чтобы получить комплексную информацию по перевозкам, нужно было обращаться в несколько структур компании с разной спецификой работы. «Сейчас, по сути, главное, что мы сделали — это технология одного окна. Достаточно представителю малого или среднего бизнеса поднять трубку и набрать контактный телефон, и он получит исчерпывающую информацию, впоследствии будет готов прийти к нам за услугой», — сказал начальник ВСЖД.
Василий Фролов заметил, что до появления ЕКЦ, к примеру, отдельные сельхозпредприятия никогда не пользовались услугами железнодорожного транспорта. Сейчас же в ЕКЦ им помогают найти партнёров для перевозки груза. «Вот, к примеру, есть у предприятия излишки полученной продукции — два вагона рапса. Руководитель пришёл в Единый клиентский центр, мы нашли ему возможного партнёра, — рассказал начальник ВСЖД. — Если бы центра не было, где бы, скажем, председатель колхоза или директор предприятия нашёл бы эти вагоны? Нигде. Он бы походил, походил и за тридевять земель повез бы автотранспортом».