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07:00 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Самострой на Посьетской во Владивостоке снесут по решению суда

На незаконную стройку неоднократно жаловались жители соседних домов, а также работники детского сада № 4.

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Владивосток, 28 декабря, PrimaMedia.

Очередной самострой снесут во Владивостоке. По решению Фрунзенского районного суда постройка по улице Посьетская, 29, 29 Б признана самовольной и подлежит сносу. На незаконную стройку неоднократно жаловались жители соседних домов, а также работники детского сада № 4, самострой представляет реальную угрозу безопасности и здоровью его воспитанников из-за возможного обрушения конструкций подпорной стены, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Проверка в отношении Бугакова В. Н., осуществляющего возведение незаконного объекта, показала, что постройка возводится физлицом в отсутствие разрешения на строительство, проектной документации, положительного заключения госэкспертизы и государственного строительного надзора. Специалисты обнаружили грубейшие нарушения норм градостроительного законодательства.

«Трехэтажный объект высотою не менее 12 метров и общей площадью 1,2 тысячи кв. метров выполнен фактически на конструкциях существующей подпорной стены в районе жилых домов № 29 и 29 Б по улице Посьетская. Застройщик пробил отверстия в подпорной стене, возвел три уровня этажа из металлических балок, армировав и залив их бетоном, предусмотрев при этом прозрачное фасадное остекление. Кроме того, застройщик самовольно возвел две монолитные подпорные стены со стороны дома № 36 по улице Посьетской, а также подъездную дорогу к объекту», — сообщили в инспекции.

Поскольку исчерпывающие меры административного воздействия не возымели действия, инспекция обратилась в суд. Фрунзенский районный суд Владивостока провел строительно-техническую экспертизу и после более чем годичного рассмотрения дела 22 декабря постановил признать сооружение самовольным и демонтировать его за счет застройщика.

Отметим, в 2016 году инспекция госстройнадзора Приморья провела более 1,8 тысячи проверок возводимых и реконструируемых объектов, по итогам составлено более 800 протоколов, выписано 420 постановлений, по 35 из них возбуждено исполнительное производство. Сумма наложенных на застройщиков штрафов составила почти 19 млн рублей, половина из них взыскана в пользу государства, отметили в ведомстве.

В этом году специалисты инспекции приняли участие в 1197 судебных заседаниях. 78 обращений о применении мер воздействия направлено в прокуратуру и правоохранительные органы.

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