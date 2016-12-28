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07:03 (мск), источник: АиФ Омск

Антикоррупционная комиссия займётся проблемами пассажироперевозок в Омске

Региональные чиновники будут работать вместе с Общественной палатой.

Заседание комиссии по противодействию коррупции состоялось вчера в региональном правительстве, сообщает официальный областной портал.

Руководил заседанием Игорь Бондарев, заместитель главы региона. Были рассмотрены вопросы усиления контроля в органах государственной власти и муниципального управления. На заседании также были приняты решения, связанные с планами работы комиссии в 2017 году. В центре особого внимания будут вопросы организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и усиления контроля за использованием бюджетных средств.

Вся информация о принятых органами власти решениях должна быть доступна населению. По мнению Юрия Герасименко, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области, одним из действенных способов повышения эффективности противодействия коррупции является общественный контроль. Так, во всех министерствах созданы и действуют общественные Советы, организованные исполнительной властью совместно с Общественной палатой Омской области.

С 1 января 2017 года вступит в силу федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», который не только изменил порядок формирования региональных общественных палат, но и значительно расширил их компетенцию, информирует сайт правительства Омской области.

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