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07:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Дачный поселок хотели возвести на берегу Малого моря

Дачный поселок хотели возвести на берегу пролива Малого моря, который расположен между заливом Куркутским и бухтой Базарной, который относится к центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Источник: РИА "Новости"

Как 28 декабря 2016 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Ольхонский районный суд удовлетворил исковое заявление Западно-Байкальского межрайонного прокурора о признании недействительным договора-аренды земельного участка площадью 2,5 га и возврате его в муниципальную собственность.

Установлено, что администрация Ольхонского района в 2013 году этот земельный участок предоставила в аренду на 49 лет дачному некоммерческому партнерству «Песчаное» в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где возведение жилых домов запрещено.

Участок берега пролива Малого моря, на котором были выделены земли, относится к нетронутым природным территориям, что предполагает сохранность уникальных ландшафтов его водоохранной зоны. Более того, здесь располагаются объекты археологического наследия: каменная стена-городище, поселенческо-культовый комплекс и стоянки мезолита, незолита и позднего железного века.

Таким образом, решение о передаче земли в аренду ДНП «Песчаное» является незаконным, поскольку принято в разрез международным обязательствам Российской Федерации по охране мирового природного наследия. Кроме того, принятое администрацией Ольхонского района решение о предоставлении этого земельного участка для дачного строительства нарушило интересы местных жителей, в том числе, относящихся к льготным категориям и обладающих приоритетным правом. Как показала проверка, лишь один член ДНП «Песчаное» проживал в Ольхонском районе.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры.

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