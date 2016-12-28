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08:29 (мск), источник: dostup1.ru

Проезд в электричках Челябинской области в 2017 году подорожает на 4%

Тариф на услуги по перевозке пассажиров с 1 января составит 2,3 рубля за 1 пкм, с 1 февраля — 2,4 рубля.

Источник: Reuters

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области с 1 января 2017 года повышает тарифы на перевозки железнодорожным транспортом пригородного сообщения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В сообщении ведомства говорится, что для ОАО «Свердловская пригородная компания» (СПК) экономически обоснованный тариф на перевозки установлен в размере 3,283 рубля/пассажиро-километр (пкм). «Тариф на услуги по перевозке пассажиров с 1 января составит 2,3 рубля за 1 пкм, с 1 февраля — 2,4 рубля за 1 пкм», — говорится в информации.

Для ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» экономически обоснованный уровень тарифа составит 9,96 рубля/пкм. «Тариф на перевозку пассажиров будет таким же, как у СПК», — добавили в министерстве.

В сообщении отмечается, что рост тарифов в среднем по 2017 году не превысит 4%.

Добавим, что с 1 января 2017 года в Курганской области также установлены новые тарифы на проезд в пригородных поездах по Южно-Уральской железной дороге — предельный максимальный тариф, оплачиваемый пассажирами при проезде в электропоезде (полный «взрослый» билет), по сравнению с 2016 годом увеличится на 4,16% и составит 2,5 рубля за 1 км пути. Тариф на перевозку детей в возрасте от пяти до семи лет составит 0,7 рубля за 1 км пути. Новые расценки утверждены департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Перевозчиком в пригородном сообщении в регионе является ОАО «Свердловская пригородная компания», сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

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Организацией пригородных перевозок железнодорожным транспортом по законодательству РФ занимаются регионы. Органы власти субъектов РФ формируют транспортный заказ: определяют количество электропоездов, вагонов в их составе, маршруты, а также устанавливают тарифы на проезд. Компания-перевозчик рассчитывает экономически обоснованный уровень тарифа, предъявляет субъекту свои расчеты. Затем регион должен решить, какую часть затрат будет оплачивать житель (через стоимость билета), а какую сумму субъект должен компенсировать из бюджета. Размер тарифа устанавливается регионом с учетом его конкурентоспособности и уровня жизни населения, при этом себестоимость таких перевозок превышает устанавливаемый тариф. Ежегодно пригородные компании заключают договоры с субъектами РФ на организацию транспортного обслуживания, а в региональных бюджетах предусматриваются средства на компенсацию выпадающих доходов от регулирования тарифов.

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