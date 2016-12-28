Проезд в электричках Челябинской области в 2017 году подорожает на 4%
Тариф на услуги по перевозке пассажиров с 1 января составит 2,3 рубля за 1 пкм, с 1 февраля — 2,4 рубля.
Тариф на услуги по перевозке пассажиров с 1 января составит 2,3 рубля за 1 пкм, с 1 февраля — 2,4 рубля.
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области с 1 января 2017 года повышает тарифы на перевозки железнодорожным транспортом пригородного сообщения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В сообщении ведомства говорится, что для ОАО «Свердловская пригородная компания» (СПК) экономически обоснованный тариф на перевозки установлен в размере 3,283 рубля/пассажиро-километр (пкм). «Тариф на услуги по перевозке пассажиров с 1 января составит 2,3 рубля за 1 пкм, с 1 февраля — 2,4 рубля за 1 пкм», — говорится в информации.
Для ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» экономически обоснованный уровень тарифа составит 9,96 рубля/пкм. «Тариф на перевозку пассажиров будет таким же, как у СПК», — добавили в министерстве.
В сообщении отмечается, что рост тарифов в среднем по 2017 году не превысит 4%.
Добавим, что с 1 января 2017 года в Курганской области также установлены новые тарифы на проезд в пригородных поездах по
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Организацией пригородных перевозок железнодорожным транспортом по законодательству РФ занимаются регионы. Органы власти субъектов РФ формируют транспортный заказ: определяют количество электропоездов, вагонов в их составе, маршруты, а также устанавливают тарифы на проезд.