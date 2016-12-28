Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Большая часть семей погибших на Ту-154 не получит по 7,8 млн руб.
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ»
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
Будущие звезды и молодожены: истории погибших в Сочи артистов
Летчик-испытатель о причинах крушения Ту-154
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
«Угол атаки»: СМИ узнали о причинах крушения Ту-154
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
12Умер Джордж Майкл
10«В чем сила, брат?»
20Россия готовится к Новому году
10:44 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре ремонтируют дороги

В Краснодаре продолжается ремонт дорог.

В частности, идет подготовка к укладке асфальтобетонной смеси на улице Героев-разведчиков, на участке улицы Солнечной от Агрохимической до Российской уже почти готова полоса проезжей части.

Если не помешают погодные условия, то почти километровый участок дороги будет закончен до конца года. Специалисты городского департамента строительства пояснили, что современные дорожные технологии позволяют укладывать асфальт не только при плюсовой температуре, но и при минусовой.

— Мы страхуемся в вопросах слишком низкой температуры асфальтобетона при укладке добавлением специальных добавок, — рассказал Борис Сухов, заместитель директора департамента строительства Краснодара.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известная российская актриса умерла после продолжительной болезни
Гей-паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться
Знаменитый актер признался, что в детстве его изнасиловал дедушка
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
СК возбудил дело после жестокой расправы над медведем в Якутии
Иракская армия освободила большую часть Мосула
На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Чехии ипотечные ставки упали до 1,77% годовых
Коммунальные платежи в Петербурге вырастут на 160 рублей
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
Как выглядит взрыв фейеверка весом 260 кг?
Что нельзя делать с автомобилем зимой?
Камера, снимающая 580 000 000 000 кадров в секунду
10 полезных гаджетов, о существовании которых не знали
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь