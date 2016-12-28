В Краснодаре ремонтируют дороги
В Краснодаре продолжается ремонт дорог.
В Краснодаре продолжается ремонт дорог.
В частности, идет подготовка к укладке асфальтобетонной смеси на улице
Если не помешают погодные условия, то почти километровый участок дороги будет закончен до конца года. Специалисты городского департамента строительства пояснили, что современные дорожные технологии позволяют укладывать асфальт не только при плюсовой температуре, но и при минусовой.
— Мы страхуемся в вопросах слишком низкой температуры асфальтобетона при укладке добавлением специальных добавок, — рассказал Борис Сухов, заместитель директора департамента строительства Краснодара.