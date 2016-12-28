В Краснодаре ремонтируют дороги

В частности, идет подготовка к укладке асфальтобетонной смеси на улице Героев-разведчиков, на участке улицы Солнечной от Агрохимической до Российской уже почти готова полоса проезжей части.

Если не помешают погодные условия, то почти километровый участок дороги будет закончен до конца года. Специалисты городского департамента строительства пояснили, что современные дорожные технологии позволяют укладывать асфальт не только при плюсовой температуре, но и при минусовой.

— Мы страхуемся в вопросах слишком низкой температуры асфальтобетона при укладке добавлением специальных добавок, — рассказал Борис Сухов, заместитель директора департамента строительства Краснодара.