Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Беременных просят не пользоваться косметикой
Умер известный советский и российский актер
В МИД РФ сообщили, какая страна является угрозой для России
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший влез ту-154
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
«Угол атаки»: СМИ узнали о причинах крушения Ту-154
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
12Умер Джордж Майкл
10«В чем сила, брат?»
20Россия готовится к Новому году
10:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Рядом со стадионом «Динамо» в Студгородке появится многоэтажка

Застройщик отстоял право на возведение через суд.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска выдала разрешение на строительство многоэтажного дома рядом со стадионом «Динамо» в Студгородке. Застройщик добился права на возведение дома через суд.

Согласно размещенным в картотеке краевого арбитража материалам, летом этого года ООО «Грин-Парк» обратилось в департамент градостроительства с просьбой разрешить строительство 20-этажного дома на Ленинградской, 5. Предполагалось, что на участке появится секционная многоэтажка с трансформаторной подстанцией и насосной станцией. Кадастровая стоимость территории оценивается в 33 млн рублей.

Чиновники отказали строителям выделять участок, сославшись на устаревший градостроительный план, предоставленный заявителями. Однако бизнесмены не согласились с таким решением и подали иск в суд.

Краевой арбитраж, рассмотрев материалы дела, признал отказ в выдаче разрешения незаконным и постановил рассмотреть заявление. В итоге необходимая лицензия была выдана. Срок действия документа — до 2018 года.

Комментарии
1
Понятно
Дорога в Студгородок и в Академгородок, одна, по Киренского и она узкая, а каждый новый дом, это плюс 200 машин, а дести машин в пробке занимает 1 км в одной полосе
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Главбух полиции Красноярска дала показания по делу о хищении 130 млн рублей
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
СК возбудил дело после жестокой расправы над медведем в Якутии
Иракская армия освободила большую часть Мосула
На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сочи станет китайским курортом
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы на обслуживание домов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь