Незаконное горячительное на 26 миллионов найдено в Приморье
В Приморье в уходящем году конфисковано алкоголя более чем на 26 миллионов рублей, сообщает ИА «Дейта».
В Приморье в уходящем году конфисковано алкоголя более чем на 26 миллионов рублей, сообщает ИА «Дейта».
«Так, в Уссурийске и
В уходящем году в Приморье выявлено 2756 нарушений торговли спиртным, возбуждены 25 уголовных дел о незаконном бизнесе в данной сфере, обнаружены 359 мест изготовления и продажи алкоголя домашнего изготовления. По суду конфисковано около 50 тысяч литров спиртного на общую сумму более чем 26 миллионов рублей.