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09:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Незаконное горячительное на 26 миллионов найдено в Приморье

В Приморье в уходящем году конфисковано алкоголя более чем на 26 миллионов рублей, сообщает ИА «Дейта».

«Так, в Уссурийске и Спасске-Дальнем продавался алкоголь с признаками контрафакта, без лицензии, с поддельными марками акцизного сбора. Цена изъятого алкоголя — более ста тысяч рублей. В ходе проверки в магазинах Владивостока выявлены факты торговли спиртным без лицензии, а также продажи алкоголя на розлив. Изъято свыше 300 литров спиртного», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

В уходящем году в Приморье выявлено 2756 нарушений торговли спиртным, возбуждены 25 уголовных дел о незаконном бизнесе в данной сфере, обнаружены 359 мест изготовления и продажи алкоголя домашнего изготовления. По суду конфисковано около 50 тысяч литров спиртного на общую сумму более чем 26 миллионов рублей.

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