Рынок арендного жилья: чего ждать в 2017 году

Как объяснила директор АН Arbat Real Estate Марина Грушина, комментируя итоги 2016 года, на рынке аренды появилось много квартир, которые до этого стояли в продаже. Так как стоимость предложения не устраивала покупателя, эти площади пополнили объемы предложения арендного жилья, что при низком спросе со стороны населения стало причиной снижения цен. Казахстанцы стали зарабатывать меньше и это было хорошо видно девелоперам. Корректировка цен на рынке аренды коснулась как коммерческой, так и жилой недвижимости, причем во всех сегментах — начиная от эконом класса и заканчивая премиумом. Коротко касаясь коммерческой недвижимости, президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов отметил, что активность здесь не упала, но произошел массовый отток от сегмента первой категории во второй, третий и четвертый сегменты.

Цены на рынке вторичного арендного жилья в Казахстане в 2016 году опустились в среднем на 10−20 процентов. Делая прогнозы на 2017 год, эксперты высказываются о том, что пока не видят предпосылок к ощутимым изменениям установившегося уровня цен, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Арендаторы не справлялись с той стоимостью, которая была раньше. И начинали уходить в более доступный сегмент с увеличением полезной площади аренды», — прокомментировал Мусрепов.

В свою очередь рассматривая уровень цен на примере рынка Алматы, Грушина сообщила, что минимальная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет примерно 50 тысяч тенге. Такое жилье сдается в старых домах, в Наурызбайском и Ауэзовском районах города. Разбег цен на более приличные однокомнатные квартиры составляет от 70 до 120 тысяч тенге. Двухкомнатные квартиры обходятся дороже на 20−40 тысяч тенге, а если рассматривать только новостройки, то здесь их цена начинается от 120 тысяч.

Делая прогнозы на 2017 год, президент Казахстанской федерации недвижимости ожидает, что до первой половины рынок будет держать уровень цен, который сложился в 2016 году.

«Как таковых взлетов не подразумевается по всем направлениям жилой и коммерческой недвижимости. Вся арендная стоимость будет варьироваться в пределах 10−15 процентов в сторону понижения. В зависимости от местоположения, состояния и самого предмета аренды. Но будет происходить определенная активность, связанная с тем, что участники рынка недвижимости в купле продажи, еще не видевшие ценового дна, будут уходить в аренду, выжидая, когда определиться более или менее какая-то базовая стоимость», — ожидает Мусрепов.

Исходя из этого, эксперт делает вывод, что сегмент аренды, как был популярным, так и останется. При этом среди арендодателей будет происходить достаточно ожесточенная борьба за клиентов.

«Арендатор будет предлагать свои условия, а арендодатель соглашаться, зная, что в противном случае клиент перейдет к конкурентам. За хорошего арендатора, способного платить доступно, вовремя и в течение долгого срока развернется конкурентная», — предвидит президент Казахстанской федерации недвижимости Директор АН Arbat Real Estate также не ожидает мощных колебаний.

По ее словам, если предположить, что экономика Казахстана начнет расти и у людей появятся деньги на приобретении недвижимости, то сначала цены будут стагнировать, а потом, возможно, немного вырастут. В ином случае, уровень цен на останется таким же, как сейчас, за исключением сезонных месяцев — января и августа, когда вероятны колебания до 10−15 процентов.