В Перми уничтожено более 1500 кг польских груш
Во время рейда на рынке в микрорайоне Заостровка было обнаружено 128 коробок санкционных фруктов, на которые не было сопроводительных документов.
Во время рейда на рынке в микрорайоне Заостровка было обнаружено 128 коробок санкционных фруктов, на которые не было сопроводительных документов.
В Перми сотрудники таможни, краевого Россельхознадзора и транспортной прокуратуры провели рейд на рынке в микрорайоне Заостровка.
Во время проверки было обнаружено 128 коробок польских груш, общим весом 1536 кг. Сопроводительных документов на продукцию не было. При этом владелец утверждал, что приобрел фрукты на территории России.
Санкционная продукция была вывезена на полигон и уничтожена.