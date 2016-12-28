В Перми уничтожено более 1500 кг польских груш

В Перми сотрудники таможни, краевого Россельхознадзора и транспортной прокуратуры провели рейд на рынке в микрорайоне Заостровка.

Во время проверки было обнаружено 128 коробок польских груш, общим весом 1536 кг. Сопроводительных документов на продукцию не было. При этом владелец утверждал, что приобрел фрукты на территории России.



Санкционная продукция была вывезена на полигон и уничтожена.