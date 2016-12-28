Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Ксения Бородина рассказала о слежке за няней
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
Ксения Бородина рассказала о слежке за няней
С какого возраста ребенок может гулять один?
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей по мусоропроводу и выжила
Командир, мы падаем! Расшифрован самописец Ту-154
«Месть Москве»: британские СМИ о катастрофе Ту-154
Рынска рада гибели журналистов в катастрофе Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
Беременных просят не пользоваться косметикой
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
10«В чем сила, брат?»
9Cкончалась Кэрри Фишер
20Россия готовится к Новому году
09:06 (мск), источник: Новости Перми

В Перми уничтожено более 1500 кг польских груш

Во время рейда на рынке в микрорайоне Заостровка было обнаружено 128 коробок санкционных фруктов, на которые не было сопроводительных документов.

Источник: Новости Перми

В Перми сотрудники таможни, краевого Россельхознадзора и транспортной прокуратуры провели рейд на рынке в микрорайоне Заостровка.

Во время проверки было обнаружено 128 коробок польских груш, общим весом 1536 кг. Сопроводительных документов на продукцию не было. При этом владелец утверждал, что приобрел фрукты на территории России.

Санкционная продукция была вывезена на полигон и уничтожена.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Березниках задержан похититель пуховиков
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Cкончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
Барак Обама и Синдзо Абэ возложили венки в Перл-Харборе
Российские хоккеисты забросили 9 шайб в матче молодежного ЧМ
На Кубе запретили культ личности Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Чехии ипотечные ставки упали до 1,77% годовых
Коммунальные платежи в Петербурге вырастут на 160 рублей
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь